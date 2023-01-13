ВСУ продвигаются к Кременной и не дают оккупантам окружить Бахмут 1 13.01.2023, 10:46

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Опубликованы актуальные карты боев.

Защитники Украины все ближе подходят к Кременной в Луганской области. Наступление ВСУ продолжаются, а рашисты не в силах держать удар. Помимо этого, оккупанты пытаются окружить Бахмут в Донецкой области, однако им это не удается.

Аналитики Института изучения войны (ISW) рассказали о ситуации на фронте и опубликовали карты боев. По мнению экспертов, украинские силы успешно отбивают атаки российских оккупантов.

«12 января российские и украинские войска продолжали наступательные операции на линии Сватово-Кременная. По данным Генерального штаба Украины, украинские силы отразили наступление российских войск в районе Стельмаховки (16 км к западу от Сватово). Министерство обороны России (МО) заявило, что российские войска уничтожили украинские диверсионно-разведывательные группы в 44 км к северо-западу от Сватово в районе Кисливки, Ольшан, Табаевки, Крохмального и Первомайского в Харьковской области. В Генштабе Украины сообщили, что украинские силы отразили атаку российских войск в районе Кременной, что может свидетельствовать о дальнейшем продвижении украинских сил к населенному пункту», - сообщили аналитики.

Эксперты также привели информацию от Минобороны Британии, где указано, что в течение последних двух дней на подступах к Кременной продолжались сильные бои и что российские войска перебросили подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск России на уязвимый Кременский участок линии фронта. По мнению Минобороны, россияне пытаются сделать выводы из своих ошибок в Херсонской области. Так, командиры РФ пытаются использовать ВДВ в качестве элитных сил быстрого реагирования, а не в качестве сил длительного удержания на земле.

Также эксперты проанализировали ситуацию на Бахмутском направлении. Они привели информацию от Генштаба Украины, в которой указано, что наши защитники отразили атаки рашистов в районе самого Бахмута, а также в пределах 19 км к северо-востоку от города в районе нескольких населенных пунктов. Помимо этого, украинские военные отбили атаки врага в пределах 22 километров к юго-западу от Бахмута в районе Клещиевки и Майорска.

«Российский блогер заявил, что российские войска штурмуют украинские позиции в районе Благодатного (11 км к северо-востоку от Бахмута) и что подразделения группы «Вагнера» пытаются продвинуться на восточных окраинах Бахмута. Российские источники утверждали, что российские войска полностью захватили Опытное (4 км к югу от Бахмута), хотя ISW не может независимо подтвердить, что российские войска сделали это», - добавили аналитики.

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