ВСУ «накрыли» целый полк россиян ударом HIMARS с воздушным подрывом 3 13.01.2023, 11:03

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Войска РФ понесли крупные потери.

ВСУ накрыли из реактивной артиллерии целый полк российских военных, ударив по скоплению оккупационных войск из «Хаймарсов» с воздушным подрывом.

Сообщается о крупных потерях в российских войсках. Как правило, численность полка составляет от 900 до 1500 человек.

Об этом на своей странице в социальной сети Twitter сообщил блогер с Донбасса Necro Mancer, цитируя сообщение одного из россиян в военном паблике РФ.

Оккупант рассказал, что его мобилизованный знакомый служит в саперной роте и был переброшен на территорию Украины. После того как его подразделение из второй линии обороны было выдвинуто к линии боевых действий на разминирование, весь полк российских военных во время ночевки накрыли реактивной артиллерией.

Выжившие заявляют, что ВСУ нанесли удар по скоплению российских военных из «Хаймарсов» с воздушным подрывом.

Очевидец сообщает, что полк россиян не окапывался, поскольку поступила информация об отсутствии обстрелов в зоне их нахождения. С этим связаны крупные потери, в результате которых часть командования была уволена.

«Из негатива: по классике при выдвижении к линии боевых действий - езжайте туда, «там безопасно, обстрелов нет», и на ночевке (естественно, никто не окапывался) весь полк накрыли (хз чем, друг говорит, что были «Хаймарсы» с воздушным подрывом). Самые большие потери как раз в этот день. После этого залета вроде как сняли комполка и старших офицеров, из старых офицеров осталось только 2 ротных», - отмечено в сообщении.

Указанный вид снаряда, о котором сообщает оккупант, - M30A1. Он оснащается боевой частью с 182 000 предварительно сформированных вольфрамовых осколков.

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