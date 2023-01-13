Белоруска о российских «мобиках»: Зашуганные, испуганные, снимают с формы опознавательные знаки 3 13.01.2023, 11:06

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Оккупанты с несчастным видом покупают теплые носки в белорусских магазинах.

Как писал сайт Charter97.org, на полигоне под Осиповичами белорусские инструкторы готовят к войне в Украине российских новобранцев.

Местная жительница отреагировала на статью о российских «мобиках» и рассказала сайту Charter97.org, что поведение военных оккупационной армии сильно изменилось с весны:

— Этих «мобиков» просто полным полно. Еще весной 2022 приезжали в самый крупный магазин города на автомобилях с «Z» и «V». Вели себя по-хамски и нагло. Цель похода в магазин — водка и энергетики. Брали их целыми тележками. Понятно было их состояние, местные их сторонились, просто не знали, чего от них ожидать.

Сейчас они уже совсем не те. Зашуганные, испуганные. В военной одежде, стыдливо сняв с нее все опознавательные знаки, покупают теплые носки с несчастным видом.

Читательница сайта Charter97.org рассказывает, что местные жители холодно принимают российских «мобиков»:

— По началу было желание подойти и эту же бутылку водки разбить об их голову. Разговаривать с ними или что-то спрашивать — нет желания. А уж и знакомиться тем более.

Сообщение про желание найти свою судьбу позабавило. Я хоть и незамужняя молодая девушка, но таких суженных мне не надо. Не думаю, что женский пол Осиповичского района настолько отчаянный.

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