«Периодически мрут, слепнут»: оккупант рассказал, как военные РФ травятся алкоголем в Украине

«Периодически мрут, слепнут»: оккупант рассказал, как военные РФ травятся алкоголем в Украине3
- 13.01.2023, 11:08
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Опубликован перехват ГУР.
Российский оккупант рассказал родственнице, что российские военные в Украине травятся алкоголем. Аудиозапись перехвата разговора опубликовала пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.
«Не надо ниче. Тут все есть. Водки и пива к Новому году. Не, кто хочет – достает [алкоголь]. Ну периодически мрут, слепнут... Мешают, конечно. Я не покупаю ниче, а то отравят», – сказал он.