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«Периодически мрут, слепнут»: оккупант рассказал, как военные РФ травятся алкоголем в Украине

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  • 13.01.2023, 11:08
  • 3,106
«Периодически мрут, слепнут»: оккупант рассказал, как военные РФ травятся алкоголем в Украине
иллюстрационное фото

Опубликован перехват ГУР.

Российский оккупант рассказал родственнице, что российские военные в Украине травятся алкоголем. Аудиозапись перехвата разговора опубликовала пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

«Не надо ниче. Тут все есть. Водки и пива к Новому году. Не, кто хочет – достает [алкоголь]. Ну периодически мрут, слепнут... Мешают, конечно. Я не покупаю ниче, а то отравят», – сказал он.

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