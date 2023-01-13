«Периодически мрут, слепнут»: оккупант рассказал, как военные РФ травятся алкоголем в Украине 3 13.01.2023, 11:08

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иллюстрационное фото

Опубликован перехват ГУР.

Российский оккупант рассказал родственнице, что российские военные в Украине травятся алкоголем. Аудиозапись перехвата разговора опубликовала пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

«Не надо ниче. Тут все есть. Водки и пива к Новому году. Не, кто хочет – достает [алкоголь]. Ну периодически мрут, слепнут... Мешают, конечно. Я не покупаю ниче, а то отравят», – сказал он.

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