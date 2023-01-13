53 рубля, 69 копеек: названы вакансии с самой низкой зарплатой в Беларуси 4 13.01.2023, 11:10

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При мизерном вознаграждении перечень требований оказался весьма существенным.

Белорусские работодатели нередко нуждаются в сотрудниках, которые бы работали меньше, чем на целую ставку.

Журналисты «Комсомолки» посмотрели, как обстоят дела с минимальными зарплатами в Беларуси в январе 2023 года. В расчет принимались только те предложения о работе, где занятость составляет не менее 0,25 ставки.

Итак, 53 рубля 69 копеек. Именно эта зарплата может быть названа при соблюдении названного условия. Отметим, что условие это даже более чем исполнено: одно из могилевских предприятий электроэнергетики ищет водителя легкового автомобиля на 0,4 ставки. Работать предлагается не в самом Могилеве, а в городке Круглое Круглянского района Могилевской области. Зарплата озвучена, от кандидата – наличие профтехобразования и, само собой, прав.

BYN 77, 91 – именно столько можно заработать, трудясь на 0,25 ставки. Таких вакансий сразу две, обе они открыты в одном из детских садов Ветковского района Гомельской области. Там нужен и музыкальный руководитель, и руководитель физвоспитания. И того, и другого специалиста ищут, как говорилось, на четверть ставки, у потенциальных кандидатов должно быть высшее образование и стаж работы в соответствующей должности не менее 2-х лет.

Замыкает условный топ-3 самых скромных белорусских зарплат получка, определенная в диапазоне от 80 до 150 рублей. Такие деньги предлагаются методисту районного учебно-методического кабинета все того же Ветковского района. Занятость - четверть ставки, рассматриваются претенденты с высшим образованием и наличием опыта работы не менее двух лет.

От 87 до 490 рублей – такой заработок предлагается медицинской сестре, причем занятость – 0,5 ставки. Чем именно объясняется такой большой диапазон зарплаты в объявлении о вакансии не объясняется, можно предположить, что не всегда равномерной рабочей нагрузкой.

Работать медсестре предлагается по двухсменному графику в ревматологическом кабинете 15-ой городской поликлинике Минска, которая не так давно переехала в новое здание неподалеку от метро «Грушевка». Из требований к соискательницам - только наличие профильного среднего специального образования.

Одному из производственных предприятий Гомеля требуется специалист с квалификацией «газорезчик» (в объявлении подчеркивается, что нужно предоставить соответствующие документы, подтверждающие наличие профильного образования). Работать предлагают даже больше, чем на четверть ставки - сразу на 0,4. Что касается заработной платы, то она определена в размере 97 рублей 90 копеек.

Чуть больше - а именно 98 рублей 18 копеек – предлагается уборщику территорий. Ищут его кадровики уже упоминавшегося предприятия, находящегося в Круглянском районе. Работа постоянная, односменная, предполагает занятость на 0,3 ставки, никаких иных требований, кроме наличия общего среднего образования, работодатель не указывает.

Если посмотреть предложения Общереспубликанского банка вакансий и исходить их все того же (не менее 0,25 ставки) условия, то следующим по привлекательности является предложение о работе библиотекарем в Белгосуниверситете физкультуры, в «научной библиотеке отдела обслуживания и хранения фондов научной библиотеки».

Зарплата – от 100 до 1000 белорусских рублей, а перечень пожеланий к соискателю, помимо высшего образования, оказывается весьма существенным. «Свободное знание китайского языка (HSK6); знание английского языка (письменный и устный перевод). Опыт перевода научной литературы с китайского языка на русский язык. Осуществление работы с библиографическими источниками на китайском языке, перевод научной литературы, взаимодействия с обучающимися из КНР, ознакомление иностранных студентов с ресурсами библиотеки». Отметим, что вакансия была размещена в 20-х числах декабря 2022 года и, судя по всему, остается актуальной и в январе 2023 года.

От 100 до 150 рублей предлагают профессиональному столяру в одном из колледжей Минска. Занятость – 0,25 ставки, от претендента – лишь наличие профессионально-технического образования. Сама вакансия была размещена еще в середине октября 2022 года и своей актуальности пока не утратила.

Спортивном клубе Федерации профсоюзов Беларуси открыта вакансия слесаря-ремонтника. «Дополнительные требования: среднее специальное (профессиональное) образование (с предъявлением подтверждающих документов)», - говорится в объявлении. Там же указано, что ищут слесаря-ремонтника на 0,25 ставки, зарплата - 120 – 121 рубль.

Завершает условный топ-10 вакансий с наиболее низкими зарплатами в Беларуси позиция, работая на которой 0,25 ставки, можно заработать 120 рублей 57 копеек. Именно на четверть ставки нужен приемщик заказов в Новогрудский комбинат бытового обслуживания населения. Рассматриваются соискатели с общим средним образованием, работа постоянная, односменная, само же рабочее место находится в агрогородке Петровичи Новогрудского района.

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