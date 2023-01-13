ВСУ мастерски ликвидировали оккупанта, который призывал бомбить Украину «Кинжалами» 4 13.01.2023, 11:21

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Бывший хоккейный тренер даже критиковал Шойгу за «нерешительность».

Вооруженные силы Украины ликвидировали российского захватчика Алексея Чепка, который критиковал российское Минобороны за то, что они не разбомбили жилые дома, в которых живут украинские блогеры и волонтеры.

Как сообщает Telegram-канал «Двухсотый», 27-летний оккупант родом из города Дзержинск Нижегородской области. До полномасштабного вторжения он был тренером команд по хоккею местной спортивной школы.

Чепка мобилизовали осенью 2022 года в танковые войска. Однако захватчик не долго повоевал на украинской земле. Под Новый год, 31 декабря, Вооруженные силы Украины сделали ему подарок, ликвидировав захватчика.

Стоит отметить, что оккупант откровенно ненавидел украинцев и призвал бомбить наши города ракетами «Калибр» и «Кинжал».

«Я действительно не понимаю, почему мы не пускаем «Калибры» и «Кинжалы» в дома, где живут украинские телеграмщики вроде «Лачен пишет», «Гончаренко», «Стерненко»?... Хотя чего можно ожидать от нашего куколдского МО? Мы уже почти год ждем запусков по центрам принятия решений», - написал в соцсетях Чепко.

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