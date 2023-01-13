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ВСУ мастерски ликвидировали оккупанта, который призывал бомбить Украину «Кинжалами»

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  • 13.01.2023, 11:21
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ВСУ мастерски ликвидировали оккупанта, который призывал бомбить Украину «Кинжалами»

Бывший хоккейный тренер даже критиковал Шойгу за «нерешительность».

Вооруженные силы Украины ликвидировали российского захватчика Алексея Чепка, который критиковал российское Минобороны за то, что они не разбомбили жилые дома, в которых живут украинские блогеры и волонтеры.

Как сообщает Telegram-канал «Двухсотый», 27-летний оккупант родом из города Дзержинск Нижегородской области. До полномасштабного вторжения он был тренером команд по хоккею местной спортивной школы.

Чепка мобилизовали осенью 2022 года в танковые войска. Однако захватчик не долго повоевал на украинской земле. Под Новый год, 31 декабря, Вооруженные силы Украины сделали ему подарок, ликвидировав захватчика.

Стоит отметить, что оккупант откровенно ненавидел украинцев и призвал бомбить наши города ракетами «Калибр» и «Кинжал».

«Я действительно не понимаю, почему мы не пускаем «Калибры» и «Кинжалы» в дома, где живут украинские телеграмщики вроде «Лачен пишет», «Гончаренко», «Стерненко»?... Хотя чего можно ожидать от нашего куколдского МО? Мы уже почти год ждем запусков по центрам принятия решений», - написал в соцсетях Чепко.

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