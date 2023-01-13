Что в белорусской автосфере подорожало сильнее всего? 13.01.2023, 11:23

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Статистика за 2022-й год.

В декабре 2022 года, согласно данным Белстата, годовой прирост потребительских цен в Беларуси составил 12,8%, пишет портал myfin.by. А как менялись прейскуранты в автосфере?

В первую десятку самых подорожавших товаров попали моторное масло (+41,44% и 5-я строчка) и моющие средства по уходу за автомобилями (+37,50% и 9-я позиция). Кроме того, заметно прибавили в цене запчасти к транспортным средствам (+36,92%) и сами легковые автомобили (+33,43%).

Увеличилась также стоимость услуг пассажирского транспорта, в том числе воздушного (+14,63%). Услуги страхования легкового автотранспорта выросли на 14,57%.

При этом отмечается, что за декабрь 2022 года по отношению к ноябрю подешевело техническое обслуживание легковых авто, но незначительно: прайсы «похудели» на 0,85%.

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