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Украинские десантники показали уничтожение бронетехники РФ на Донбассе

  • 13.01.2023, 11:29
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Украинские десантники показали уничтожение бронетехники РФ на Донбассе

Обнародованы кадры успешной атаки самодельных беспилотников-камикадзе на танки врага.

Украинские десантники сдерживают превосходящие силы врага и уничтожают бронетехнику РФ на Донбассе.

По меньшей мере, два танка и один БМП за одну атаку: бойцы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ показали кадры успешной «охоты» на вражескую бронетехнику в Донецкой области. Поразить экипажи оккупантов помогла собственная разработка отечественного ВПК – дроны-камикадзе.

Видео обнародовано на официальной странице 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады из города Николаев в «Фейсбуке».

Отмечается, что на этих видеокадрах зафиксированы моменты поражения вражеской бронетехники украинским высокоточным оружием.

«Никаких шансов выжить десантники танкистам противника не оставили. Этот бой состоялся в Донецкой области, где уже много месяцев подряд николаевские «маруновые береты» успешно сдерживают наступление превосходящих сил противника», – говорится в сообщении.

На видео можно увидеть поражение не менее трех единиц тяжелой техники противника: танков Т-72 и Т-80, а также бронированной машины пехоты.

Отметим, 79-я отдельная десантно-штурмовая бригада (79 ОДШБр) – военное соединение в составе Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины численностью в бригаду, базирующееся в г. Николаеве. В ноябре 2022 года бригада участвовала в боях на Херсонском направлении и освобождении правобережья Херсонщины. Позже она была передислоцирована на восток, где самыми горячими точками остаются Бахмут и Соледар на Донбассе.

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