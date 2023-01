Украинские десантники показали уничтожение бронетехники РФ на Донбассе

Обнародованы кадры успешной атаки самодельных беспилотников-камикадзе на танки врага.

Украинские десантники сдерживают превосходящие силы врага и уничтожают бронетехнику РФ на Донбассе.

По меньшей мере, два танка и один БМП за одну атаку: бойцы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ показали кадры успешной «охоты» на вражескую бронетехнику в Донецкой области. Поразить экипажи оккупантов помогла собственная разработка отечественного ВПК – дроны-камикадзе.

Видео обнародовано на официальной странице 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады из города Николаев в «Фейсбуке».

Отмечается, что на этих видеокадрах зафиксированы моменты поражения вражеской бронетехники украинским высокоточным оружием.

«Никаких шансов выжить десантники танкистам противника не оставили. Этот бой состоялся в Донецкой области, где уже много месяцев подряд николаевские «маруновые береты» успешно сдерживают наступление превосходящих сил противника», – говорится в сообщении.

На видео можно увидеть поражение не менее трех единиц тяжелой техники противника: танков Т-72 и Т-80, а также бронированной машины пехоты.

