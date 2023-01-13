В Чили обнаружили четыре новых вида динозавров 13.01.2023, 11:40

Главный среди них — мегараптор.

Палеонтологи представили результаты исследования плотоядных теропод (ящеротазовых динозавров), обитавших на территории чилийской Патагонии от 66 до 75 млн лет назад. Среди останков костей и зубов, обнаруженных при раскопках в палеонтологическом комплексе Серро-Гуидо-Лас-Чинас, они идентифицировали четыре вида динозавров, которые ранее не встречались в этом регионе, пишет «Хайтек».

Обнаруженные останки свидетельствуют, что на вершине пищевой цепи экосистемы этого региона в конце эпохи динозавров доминировали мегарапторы, говорят ученые. Это хищники, похожие на тираннозавра рекса, которые могли достигать от 6 до 10 м в длину и весили больше тонны. У этих плотоядных динозавров были хищные когти, маленькие зубы, которыми они разрывали добычу и большие верхние конечности.

Кроме мегарапторов, исследователи идентифицировали отдельные части зубов, которые принадлежали подсемейству Unenlagiinae. Это нептичьи динозавры, тела которых, тем не менее, были покрыты перьями. Палеонтлоги отмечают, что это самые южные из известных образцов этого типа динозавров. При этом некоторые особенности останков зубов и костей свидетельствует о том, что речь идет о новой эволюционной группе, отличающейся от представителей этого вида, найденных в других регионах.

Также исследователи открыли в Серро-Гуидо-Лас-Чинас останки двух видов древних предков птиц: веерохвостовых (Ornithurinae) и энанциорнисовые птицы (Enantiornithe). Первые соответствуют группе, непосредственно связанной с нынешними птицами. Они напоминали хуалу или гагару. А энанциорнисовые были самой разнообразной и многочисленной группой птиц мезозоя. Это родственники современных птиц, которые напоминали зубастого воробья.

Исследователи отмечают, что исследования палеонтологических следов в Чили предоставляет уникальную возможность определить, какая фауна населяла юг единого материка в конце эпохи динозавров. Представители этих видов когда-то также населяли Антарктиду и могли в дальнейшем послужить основой для развития видов Южной Америки, Австралии и Новой Зеландии.

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