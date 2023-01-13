В Беларуси привели в боевую готовность подразделения артиллеристов 13.01.2023, 11:58

Военным дали приказ выполнять «задачи по предназначению».

Беларусь привела в готовность подразделения артиллеристов в рамках «боевого слаживания» совместной с РФ группировки войск.

Об этом сообщает Минобороны Беларуси.

По данным ведомства, артиллеристы готовы к выполнению «задач по предназначению».

«Сегодня в рамках проведения совместных мероприятий боевого слаживания региональной группировки войск (сил) Беларуси и России, артиллерийские подразделения 11-й отдельной механизированной бригады приводятся в готовность к выполнению задач по предназначению», - говорится в сообщении.

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