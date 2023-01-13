В Беларуси привели в боевую готовность подразделения артиллеристов
- 13.01.2023, 11:58
Военным дали приказ выполнять «задачи по предназначению».
Беларусь привела в готовность подразделения артиллеристов в рамках «боевого слаживания» совместной с РФ группировки войск.
Об этом сообщает Минобороны Беларуси.
По данным ведомства, артиллеристы готовы к выполнению «задач по предназначению».
«Сегодня в рамках проведения совместных мероприятий боевого слаживания региональной группировки войск (сил) Беларуси и России, артиллерийские подразделения 11-й отдельной механизированной бригады приводятся в готовность к выполнению задач по предназначению», - говорится в сообщении.