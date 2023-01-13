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Бойцы ВСУ захватили российский экспортный танк Т-90С

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  • 13.01.2023, 11:57
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Бойцы ВСУ захватили российский экспортный танк Т-90С

Это первый документированный случай «приобретения» такого трофея.

Украинские военные затрофеили российский танк Т-90С. Он предназначен прежде всего для экспорта.

Об этом сообщают OSINT-исследователи проекта Ukraine Weapons Tracker в Twitter.

По данным аналитиков, бойцы ВСУ захватили «трофей» в Херсонской области. Это первый документированный случай захвата Т-90С за все время широкомасштабной войны.

По данным Милитарного, этот российский танк предназначен для экспорта в Алжир, Туркменистан и Вьетнам. По сравнению со стандартным Т-90 экспортный танк имеет несколько отличий. В частности, у Т-90С нет инфракрасных прожекторов «Штора» в лобной части башни. Вместо них установлены контейнеры динамической защиты.

Также экспортный вариант легче в управлении, поскольку имеет автоматический режим переключения передач, привод поворота от штурвала.

О том, что Россия начала использовать экспортные Т-90С, стало известно еще в октябре 2022 года. Исследователи считают, что поступление вооружения, которое предназначено для экспорта, на фронт означает, что РФ несет серьезные потери в технике.

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