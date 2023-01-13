Бойцы ВСУ захватили российский экспортный танк Т-90С 3 13.01.2023, 11:57

4,768

Это первый документированный случай «приобретения» такого трофея.

Украинские военные затрофеили российский танк Т-90С. Он предназначен прежде всего для экспорта.

Об этом сообщают OSINT-исследователи проекта Ukraine Weapons Tracker в Twitter.

По данным аналитиков, бойцы ВСУ захватили «трофей» в Херсонской области. Это первый документированный случай захвата Т-90С за все время широкомасштабной войны.

#Ukraine: The first documented capture of the rare Russian T-90S tank by the Ukrainian army - filmed somewhere in #Kherson Oblast.



These tanks, originally intended for export, were instead transferred to the Russian army after the serious armour losses experienced. pic.twitter.com/AIfzVxH0Lh — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) January 12, 2023

По данным Милитарного, этот российский танк предназначен для экспорта в Алжир, Туркменистан и Вьетнам. По сравнению со стандартным Т-90 экспортный танк имеет несколько отличий. В частности, у Т-90С нет инфракрасных прожекторов «Штора» в лобной части башни. Вместо них установлены контейнеры динамической защиты.

Также экспортный вариант легче в управлении, поскольку имеет автоматический режим переключения передач, привод поворота от штурвала.

О том, что Россия начала использовать экспортные Т-90С, стало известно еще в октябре 2022 года. Исследователи считают, что поступление вооружения, которое предназначено для экспорта, на фронт означает, что РФ несет серьезные потери в технике.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».