Герасимов висит на волоске 5 13.01.2023, 12:01

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Валерий Герасимов

Новому командующему армией РФ в Украине поднесли «чашу с самым сильным ядом».

Замена командующего объединенной группировкой войск в Украине через три месяца после назначения на эту должность Сергея Суровикина скорее говорит о политической борьбе в российском руководстве и незнании, что делать на поле боя, считают эксперты.

В среду министр обороны Сергей Шойгу назначил командующим группировкой начальника Генштаба Валерия Герасимова. Суровикин, возглавивший ее в октябре, понижен в должности до заместителя командующего.

Но и для Герасимова, который уже более десятилетия возглавляет Генштаб, а теперь должен будет напрямую руководить кампанией в Украине (при том что на оккупированной территории он за почти 11 месяцев войны появился лишь однажды – и то Минобороны не подтвердило этот визит) это своеобразное понижение, считает Марк Галеотти, старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI). «Или, по крайней мере, чаша с самым сильным ядом. Теперь все зависит от него, и, подозреваю, у Путина опять нереалистичные ожидания», – считает Галеотти.

Судьба Герасимова «висит на волоске», написал Галеотти в Twitter:

«Не думаю, что так создается повод для его увольнения, поскольку война слишком важна, и Путин может уволить, кого ему вздумается. Но ему [Герасимову] нужно одержать какую-то победу, или его ждет позорное завершение карьеры».

В поддержку Суровикина ранее высказывались глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин, глава Чечни Рамзан Кадыров и некоторые популярные военные блогеры. Его даже хвалили за упорядоченный отвод войск из Херсона, хотя в результате Россия потеряла единственную областную столицу, захваченную с начала войны. Вместе с тем, проведенная Суровикиным кампания по устрашению гражданского населения Украины не дала результата. Более десятка массированных обстрелов ракетами и дронами с целью уничтожения энергетических и гражданских объектов не заставили руководство Украины пойти на какие-либо уступки и не подорвали моральный дух населения.

Некоторые военные эксперты видят практическую пользу в назначении Герасимова командующим группировкой. «Это может ускорить процесс принятия военных решений, потому что Суровикин не мог напрямую отдавать приказы флоту или дальней авиации и должен был действовать через Герасимова, – сказал Bloomberg генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский, председатель ПИР-Центра и вице-президент Российского совета по международным делам. – Теперь все решения будет принимать сам Герасимов».

Но при этом Бужинский все равно считает назначение главы Генштаба также и сигналом людям вроде Кадырова и Пригожина «знать свое место». Они «уважаемые люди, вносят большой вклад, но не должны решать, как ведется эта операция».

Дара Массикот, старший исследователь Rand Corporation, выражается гораздо резче: Москва поменяла «самого компетентного командующего [Суровикина] на некомпетентного». Если Суровикин не допустил стратегических промахов, то Шойгу и Герасимов ответственны за провальную подготовку и проведение военной операции, считает она (цитата по CNN):

«В этой истории есть все: внутренние распри, борьба за власть, ревность».

Эксперты Института изучения войны (ISW) называют две причины замены командующего:

улучшить оперативное управление перед решительными военными действиями в 2023 г.;

это политический шаг с целью укрепить позиции Минобороны перед лицом военных блогеров и силовиков, таких как Пригожин, которые критикуют военных за то, как они осуществляют операцию в Украине.

Каковы бы ни были причины, в Кремле просто «перетасовывают имеющиеся карты, потому что они в тупике и не имеют представления, что делать», сказал Financial Times человек, близкий к российскому Минобороны. Он сравнил военных руководителей с героями басни Крылова «Квартет»: «А вы друзья как ни садитесь, / Все в музыканты не годитесь». И добавил:

«Это все старики, которым под 70 и которые не знают, как вести современную войну».

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