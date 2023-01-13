СБУ провела масштабные учения возле границы с Беларусью 13.01.2023, 12:04

1,826

Ведомство раскрыло замысел тренировок.

Служба безопасности Украины тренировалась задерживать вражескую ДРГ на энергообъекте вблизи границы с Беларусью, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Служба безопасности провела масштабные контрдиверсионные тренировки в приграничных районах Ривненской области. Силы обороны отработали обезвреживание вражеских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), которые по легенде пытались совершить прорыв через северную границу», - говорится в сообщении СБУ.

В ведомстве отметили, что замысел тренировок был таков: одна из ДРГ захватчиков пытается прорваться в город, другая в свою очередь взяла в заложники руководителя энергообъекта и его главного инженера. Людей пытались склонить к сотрудничеству захватив их семьи.

«Правохранители с привлечением бойцов ЦСО «А» СБУ обезвредили условные вражеские группы, освободили «заложников» и предотвратили возможную техногенную катастрофу», - проинформировали в Службе безопасности Украины.

В процессе участвовали подразделения СБУ, Вооруженных Сил Украины, Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии, а также представители органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».