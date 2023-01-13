Под Минском на продажу выставили дом-дворец за $1,1 миллиона

Под Минском на продажу выставили дом-дворец за $1,1 миллиона10
- 13.01.2023, 12:18
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Интерьер претендует на «царскую роскошь».
В деревне Слобода под Минском на продажу выставили большой особняк за 1,1 миллиона долларов. Хотя больше он похож даже на дворец. Интерьер — соответствующий статусу, пишет Realt.by.
Дом находится на улице Светлой в деревне Слобода — в районе пересечения трассы на Борисов и МКАД-2. Вот эта деревня на карте:
Общая площадь этого трехэтажного особняка — 360 квадратных метров.
В объявлении сказано, что при строительстве дома были использованы только качественные натуральные материалы ведущих западных производителей: декоративная штукатурка Ottocento Oikos, Palladio (Франция), венецианская штукатурка Raffaello, краска Benjomin Moore (США).
В интерьере использованы авторская ковка и авторские витражи.
Подоконники и камин — из натурального мрамора.
Мебель — в том числе Silik, Angelo Cappellini.
Помимо трех жилых этажей в доме есть еще и цокольный. Там расположены сауна, бассейн, бильярдная, зона отдыха, постирочная.
Отопление — газовое (котел Budarus). Водопровод и канализация центральные.
Участок — 16,4 сотки. На нем есть гостевой дом, пруд и открытый бассейн 4,5 на 9,5 метра, глубиной 1,5 метра. Для него сделан накрыв из ячеистого однокамерного поликарбоната толщиной 10 миллиметров.