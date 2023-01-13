Резников: Украина де-факто стала членом НАТО 2 13.01.2023, 12:21

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Алексей Резников

В ближайшем будущем это будет оформлено и де-юре.

Украина де-факто уже присоединилась к НАТО, хотя формально не стала членом Североатлантического союза.

Об этом в интервью BBC заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

«Украина как страна и Вооруженные силы Украины стали членами НАТО. Де-факто, но не де-юре. Потому что у нас есть оружие и понимание, как его использовать… Я уверен, что в ближайшем будущем мы станем членами НАТО де-юре» , – отметил глава Минобороны.

Резников не согласился с тем, что подобные слова могут считать неоднозначными не только в России, но и в самом НАТО – поскольку Альянс, хоть и поддерживает Украину, принял меры, чтобы его не рассматривали как участника войны.

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