закрыть
13 января 2023, пятница, 13:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Минске мальчик самовольно ушел из больницы и пропал

2
  • 13.01.2023, 12:32
  • 3,158
В Минске мальчик самовольно ушел из больницы и пропал

Его разыскивают почти сутки.

В Минске разыскивается девятилетний Владислав Сакович, который самовольно ушел из больницы.

Известно, что мальчик лежал в больнице по улице Якубовского. В четверг, 12 января, он сам ушел из больницы в промежутке между 15.00 и 16.15 и пропал. Маленького минчанина разыскивают почти сутки.

На вид пропавшему Владиславу Саковичу около 9-10 лет, он худощавый, рост 150 сантиметров, волосы темно-русого цвета. Из больницы мальчик ушел в темно-синей куртке, черных штанах и черной шапке.

Если вам что-то известно об исчезновении, позвоните «102».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Корова в переходе
Корова в переходе Ирина Халип
Курс корабля – от Потомака до Кремля
Курс корабля – от Потомака до Кремля Владимир Халип
Маски сброшены
Маски сброшены Леонид Невзлин
Три варианта будущего России
Три варианта будущего России Валерий Пекар