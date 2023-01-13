В Минске мальчик самовольно ушел из больницы и пропал 2 13.01.2023, 12:32

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Его разыскивают почти сутки.

В Минске разыскивается девятилетний Владислав Сакович, который самовольно ушел из больницы.

Известно, что мальчик лежал в больнице по улице Якубовского. В четверг, 12 января, он сам ушел из больницы в промежутке между 15.00 и 16.15 и пропал. Маленького минчанина разыскивают почти сутки.

На вид пропавшему Владиславу Саковичу около 9-10 лет, он худощавый, рост 150 сантиметров, волосы темно-русого цвета. Из больницы мальчик ушел в темно-синей куртке, черных штанах и черной шапке.

Если вам что-то известно об исчезновении, позвоните «102».

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