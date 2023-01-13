The Washington Post: Путин в катастрофической ситуации

The Washington Post: Путин в катастрофической ситуации3
- 13.01.2023, 12:37
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Диктатор не знает, кому доверить руководить войной.
11 января министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил командующим так называемой «специальной военной операцией» начальника Генштаба Валерия Герасимова. Сергей Суровикин, возглавивший ее в октябре, понижен в должности до заместителя командующего.
Данная рокировка свидетельствует о том, что Путин пытается исправить проблемы российской армии. Об этом изданию The Washington Post заявил аналитик и эксперт по безопасности Марк Галеотти.
«Он (Путин, - ред.) думает, что все, что нужно, — это новый человек», — отметил эксперт.
Путин считает, что Суровикин должен страдать, поскольку не смог добиться значительных побед на фронте.
Издание пишет, что кадровые перестановки в военном руководстве выявили растущие разногласия в командовании. Аналитики считают, что понижение Суровикина в должности было явным пренебрежением к главе Чечни Рамзану Кадырову и руководителю ЧВК «Вагнера» Евгению Пригожину.
Российский политолог Татьяна Станова считает, что Путин не может определиться, кому именно следует доверить руководство войной с Украиной – Суровикину и его сторонникам или Герасимову и его единомышленникам.
«Через несколько месяцев могут убрать и Герасимова», — не исключила она.
Какими бы ни были настоящие цели изменений в руководстве, они указывают на то, что Путин никак не ожидал оказаться в такой катастрофической ситуации, отмечает издание.