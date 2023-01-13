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The Washington Post: Путин в катастрофической ситуации

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  • 13.01.2023, 12:37
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The Washington Post: Путин в катастрофической ситуации

Диктатор не знает, кому доверить руководить войной.

11 января министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил командующим так называемой «специальной военной операцией» начальника Генштаба Валерия Герасимова. Сергей Суровикин, возглавивший ее в октябре, понижен в должности до заместителя командующего.

Данная рокировка свидетельствует о том, что Путин пытается исправить проблемы российской армии. Об этом изданию The Washington Post заявил аналитик и эксперт по безопасности Марк Галеотти.

«Он (Путин, - ред.) думает, что все, что нужно, — это новый человек», — отметил эксперт.

Путин считает, что Суровикин должен страдать, поскольку не смог добиться значительных побед на фронте.

Издание пишет, что кадровые перестановки в военном руководстве выявили растущие разногласия в командовании. Аналитики считают, что понижение Суровикина в должности было явным пренебрежением к главе Чечни Рамзану Кадырову и руководителю ЧВК «Вагнера» Евгению Пригожину.

Российский политолог Татьяна Станова считает, что Путин не может определиться, кому именно следует доверить руководство войной с Украиной – Суровикину и его сторонникам или Герасимову и его единомышленникам.

«Через несколько месяцев могут убрать и Герасимова», — не исключила она.

Какими бы ни были настоящие цели изменений в руководстве, они указывают на то, что Путин никак не ожидал оказаться в такой катастрофической ситуации, отмечает издание.

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