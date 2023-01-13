«Весной почти все заказчики поотваливались» 1 13.01.2023, 12:39

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Белорусские строители рассказали о том, как пережили 2022 год.

Мы все зависим друг от друга и от внешних обстоятельств. Но некоторые профессии привязаны к благополучию общества сильнее остальных. И строители с отделочниками как раз из той категории, у кого все хорошо только тогда, когда вокруг все богатые и счастливые. Ну сами посудите: кто станет строить дом или ввязываться в глобальный ремонт (а значит, платить за работу специалистов), если каждый день прилетают тревожные новости? А 2022-й заставил нас изрядно понервничать.

Журналисты onliner.by спросили у мастеров, как им дался прошлый год и каким себя уже показывает нынешний.

Айтишники уехали, а вместе с ними и работа?

Александр работает в строительной сфере около десяти лет, за это время переживал взлеты и падения — все в соответствии с экономическими волнами. Последние пять лет молодой человек посвятил отделке фасадов: утепление, нанесение декоративных штукатурок, монтаж деревянных и металлических элементов, подшивка кровли — все, что душа клиента пожелает. Заказов всегда было много, даже велась запись на несколько месяцев вперед — прямо как к врачу редкой специализации. Но в 2022-м все пошло не по плану.

— Мои основные заказчики — процентов на 90 айтишники, то есть люди, у которых есть деньги, чтобы воплощать интересные идеи, использовать различный декор в оформлении фасадов, — рассказывает Александр. — И в 2022-й я входил со спокойной душой: были договоренности с клиентами на объекты, я знал, что обеспечен работой на весь сезон. Причем это были не просто «наметки», а конкретная бронь: заказчики ждали, когда я освобожусь, чтобы «переехать» к ним.

Еще в начале года мы сверяли даты и строили планы, я ездил на новые объекты, чтобы прикинуть объем работы и обсудить детали, а уже в феврале-марте пошли звонки: все отменяется. То есть я доделывал «старые» дома, на которые уже успел «зайти», а новые отваливались один за одним. Было, конечно, тяжело.

Тогда я начал прозванивать тех, кто был записан на лето. Но в ответ слышал примерно одно и то же: «я не в стране» или «пока не буду ничего делать, посмотрим на ситуацию». Понятно, что это здравый подход: кто захочет тратить деньги, когда вокруг такая неопределенность.

И так как работа сорвалась, я решил взять незапланированный отпуск: на пару недель улетел в Грузию. А заодно начал присматриваться к возможностям заработка там.

Моя специализация в Грузии очень востребована, но знаете, я был просто поражен качеством строительства. От белорусского оно отличается очень сильно, причем в худшую сторону. Там работают по старым «лекалам» и не стремятся внедрять новые технологии. Только один объект показался мне достойным, на уровне, но пока заказчики «созрели», я уже вернулся в Беларусь.

Александр отмечает, что к концу весны белорусы приняли ситуацию и подуспокоились:

— В мае начались звонки, обсуждение заказов, причем никто не пытался торговаться и снижать стоимость услуг. Может, это потому, что я оставил ставки 2021-го, не поднимал их (да и с чего бы, если вокруг происходит такое). В итоге все вернулось в привычную колею. Да и невозможно все время бояться и переживать — надо жить в это время и при тех обстоятельствах, что нам даны. В июне я уже вышел на новые объекты (до этого закрывал старые, которые не отвалились). И дальше, вплоть до похолодания, активно и много работал. Так что сезон (за исключением апреля и мая) выдался довольно насыщенным.

На зиму я уехал на заработки в западную Германию — там почти всегда плюсовая температура, поэтому можно работать без перерывов. Качество строительства там, к слову, неплохое, сопоставимо с белорусским, но платят лучше.

— К весне я планирую вернуться в Беларусь: уже есть заказчики, которые ждут. Так что в апреле выйду на первый объект. Наученный опытом 2022-го, далеко наперед не загадываю: договариваемся с людьми на определенную дату, за неделю созваниваемся, чтобы определить, все ли в силе, и дальше действуем по обстоятельствам.

Думаю, если ничего из ряда вон выходящего не случится, этот год для строителей будет вполне обычным, со стабильным доходом. Вряд ли расценки будут постоянно повышаться, как это происходило в 2021-м, когда после перерыва, связанного с коронавирусом, был строительный бум и рук не хватало, но нормально заработать получится, — рассуждает специалист по мейкапу частных домов.

Стоянка забита машинами строителей

А что скажут отделочники? У них ведь связь с клиентами не менее «чуткая». Было ли что облицовывать, шпатлевать, красить и оклеивать? По идее, объемы не должны были серьезно сократиться, ведь высотки сдавались одна за одной, а в голых стенах жить не будешь (особенно если это «полуфабрикат») — в любом случае наймешь мастера.

— Мне повезло: в 2022-й зашел уже имея большой заказ. Это была просторная квартира с дизайнерским ремонтом, поэтому на объемы жаловаться не приходилось. Спокойно трудился, не мониторя ситуацию в целом, — рассказывает минчанин Игорь, умеющий работать во всех строительных направлениях, но предпочитающий «взаимоотношения» с плиткой. — Кто-то из «новеньких» звонил, приглашал к себе, но я отказывался, так как был загружен по полной.

Потом, конечно, было уже сложнее, заказы не сыпались как раньше. Помогало то, что обращались старые клиенты, у которых я когда-то работал: кто-то купил еще квартиру, кто-то достраивал дом, и были нужны мои услуги. Когда случился резкий скачок курса доллара, мы просто зафиксировались на не обидной для всех сторон ставке. Что касается торга, то заказчики особо не пытались сбить цену. Но и у меня не заоблачный прайс: я стараюсь держаться середины рынка — чтобы и себя не обделить, и у заказчика не забрать последние деньги.

Клиенты скорее старались сэкономить на материалах: в 2022-м уже особо не шиковали и ту же плитку выбирали попроще.

Вообще, конечно, чувствуется, что айтишники уехали. А они и были основными заказчиками. Но в целом работы хватает. Судя по строительным чатам, загрузка есть, народ при деле, с протянутой рукой никто не стоит.

Как пойдет этот год? Пока непонятно. Есть старые заказчики, есть звонки от новых. Сейчас работаю в новостройке и вижу, что вся стоянка забита машинами строителей — значит, ничего не остановилось, жизнь продолжается.

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