Франция озвучила сроки поставки танков AMX-10RC в Украину

Франция озвучила сроки поставки танков AMX-10RC в Украину1
- 13.01.2023, 12:52
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Они легко справляются с российской легкобронированной техникой.
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню озвучил сроки поставки танков AMX-10RC в Украину, сообщает Reuters.
«Франция надеется доставить в Украину «легкие» боевые танки AMX-10RC в течение двух месяцев», — заявил министр.
AMX-10 RC — высокомобильные бронированные машины производства GIAT Industries, которые оснащаются 105-мм орудием. Они призваны для определенных задач — разведывательные операции, поддержки и засад. AMX-10 RC называют колесным истребителем танков или «легким танком».
Машины разработаны в годы холодной войны и способны с легкостью уничтожать российские БТРы, БМП и другую легкобронированную технику. При этом Договор об обычных вооруженных силах в Европе определяет AMX-10RC как «боевую машину с тяжелым вооружением».