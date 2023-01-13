Вторжение из Беларуси: политолог назвал главный признак 2 13.01.2023, 12:51

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Инспекция российского генерала может иметь тайную цель.

Приезд президента России Владимира Путина к Лукашенко не будет свидетельствовать о возможности повторного наступления на Украину с севера. Ориентироваться нужно на другие признаки.

Об этом «24 каналу» рассказал политолог Владимир Фесенко. По его словам, визиты российских государственных или военных лиц не является ключевым фактором.

Владимир Фесенко отметил, что о реальной угрозе с Беларуси могут свидетельствовать другие признаки.

«Ключевой показатель возможности наступления – это значительное усиление военной группировки именно России в Беларуси», – объяснил он.

По его словам, белорусские военные самостоятельно или при наличии определенной части российской армии в наступление не пойдут.

По мнению Фесенко, реальную угрозу для Украины может принести перекидывание россиянами в Беларусь и техники, и самих военных.

«Да, это будет свидетельством возможности нового наступления», – добавил он.

Политолог рассказал, что пока русские часто дислоцируют только военную технику из Беларуси на Восток, то есть на Донбасс, где россиянам на линии фронта ее не хватает.

Также он отметил, что сейчас российское руководство пытается инспектировать свое войско на территории Беларуси. Не исключено, что речь идет о тайных переговорах с белорусскими военными об их дальнейшем участии в войне.

«Если Беларусь и будут втягивать в войну, то не сейчас, а чуть позже», – прокомментировал Фесенко.

По мнению политолога, сейчас можно говорить только о подготовительных действиях.

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