Пионтковский: Пригожин вскоре может погибнуть «смертью героя» под Соледаром 13.01.2023, 13:04

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Андрей Пионтковский

Впервые за 20 лет своей власти Путин потерпел серьезное аппаратное поражение.

В Кремле развернулся очень серьезный внутриполитический кризис. Когда российская армия потерпит новое военное поражение, вероятнее всего, это будет освобождение Мелитополя, тогда военные смогут его убрать.

Однажды они уже заставили его поставить на место Евгения Пригожина, Рамзана Кадырова и Сергея Суровикина. Об этом «24 каналу» сказал российский публицист из США Андрей Пионтковский.

«Кстати, вскоре Пригожин вполне может погибнуть «смертью героя» при попытке взятия Соледара или Бахмута. И те же Сергей Шойгу и Валерий Герасимов с удовольствием за его гробом пронесут подушечки с его орденами и звездами героя России и квазиреспублик на Донбассе», – заметил Пионтковский.

Он отмечает, что впервые за 20 лет своей власти Путин потерпел серьезное аппаратное поражение. Надежда на то, что он сможет перевернуть ход войны назначением более ярких и молодых полководцев, тоже закончилась ничем. Диктатора заставили вернуться к старым лицам.

«Проиграл первый поединок – битву за Киев – вместе с Шойгу и Герасимовым, и будет капитулировать с ними же. Теперь они боятся Путина не так, как раньше», – говорит Пионтковский.

Это результат того военно-политического кризиса, который вспыхнул в Кремле в последние дни. Он очень неприятен для российского патриотического сознания. «Именно поэтому российские СМИ до сих пор не называют вещи своими именами – мы делаем это первыми», – подытожил публицист.

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