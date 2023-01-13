В Белгородской области военные РФ взорвали свой танк и подожгли еще два 2 13.01.2023, 13:12

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Оккупанты пытались отремонтировать технику, но что-то пошло не так.

В Белгородской области РФ во время ремонта танка Т-72 сдетонировал боезапас, вследствие чего одна из машин была уничтожена, две других пострадали.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Сообщается, что пожар на ремонтно-технической базе начался вечером 12 января. По предварительным причинам, возгорание произошло из-за нарушения пожарной безопасности во время ремонта.

Из-за пожара на одном танке сдетонировал боезапас, в результате чего он был уничтожен. Огонь перекинулся на два других Т-72, стоящих неподалеку. Однако их удалось потушить.

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