Фотофакт: Как выглядит самый большой «Виталюр» в Гродно перед закрытием 1 13.01.2023, 13:24

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Ассортимент на полках значительно изменился.

С осени прошлого года ассортимент товаров в магазинах «Виталюр» изменился. Позже выяснилось, что магазины сети передаются в аренду компании «Санта». Блог «Гродно s13.ru» заглянул в первый и самый большой магазин сети, чтобы посмотреть — что там на полках.

«Прежде всего магазин удивил непривычным отсутствием покупателей — парковка у супермаркета практически пустая, а в самом магазине практически нет людей. Иногда складывалось впечатление, что в магазине продавцов больше, нежели покупателей», — говорится в репортаже.

Пройдясь по торговым рядам, становится понятно, что грядут серьезные перемены. В молочном отделе закрыта, кажется, большая часть витрин.

Колбасные изделия переехали на соседние прилавки, которые раньше использовались для презентации дорогих сыров, копчений и вина.

В холодильниках, где раньше лежала замороженная рыба, значительно оскудел ассортимент — практически одинаковая рыба заняла теперь почти все ячейки.

Стойки с напитками выглядят так.

Бутылки подсолнечного масла, какие-то еще консервы. Банок очень-очень много. Но наименований — очень-очень мало.

А вот так выглядят другие отделы.

Напомним, в конце декабря стало известно, что компания «Виталюр» намерена передать в аренду все свои торговые объекты сети «Санта Ритейл». Сообщалось, что сделка фактически заключена, но требует времени на юридическое оформление договоренностей.

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