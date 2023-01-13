В Дагестане сотни человек вышли на митинг 4 13.01.2023, 13:26

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Людям нечем отапливать дома.

Из-за отсутствия газа в домах жители Левашинского района Дагестана вышли на народный сход к зданию местной администрации. По словам участников акции, без возможности отапливать дома осталась половина района.

Отсутствие подачи газа связано с наступлением в республике сильных морозов.

«Нет давления в трубах. Газа не хватает, чтобы отапливать дома», – рассказал собеседник «Кавказ.Реалии». Вышедшие на сход местные жители обвинили в этой ситуации газоснабжающую организацию.

В районной администрации журналистам рассказали, что ситуация с газом начала улучшаться к двум часам дня. «Республиканская и районная газоснабжающие организации приняли меры, чтобы повысить давление. Его уже проверили, оно усилилось. Там, где газа не было, он появился», - сообщил сотрудник администрации Феликс Абуталимов.

Собравшиеся, по его словам, мирно разошлись.

Напомним, Дагестан является субъектом Российской Федерации. В течение 2022-го года российская пропаганда захлебывалась от восторга, предсказывая, как Европа замерзнет зимой. В итоге газовый шантаж обернулся для Кремля провалом.

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