В Дагестане сотни человек вышли на митинг

В Дагестане сотни человек вышли на митинг4
- 13.01.2023, 13:26
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Людям нечем отапливать дома.
Из-за отсутствия газа в домах жители Левашинского района Дагестана вышли на народный сход к зданию местной администрации. По словам участников акции, без возможности отапливать дома осталась половина района.
Отсутствие подачи газа связано с наступлением в республике сильных морозов.
«Нет давления в трубах. Газа не хватает, чтобы отапливать дома», – рассказал собеседник «Кавказ.Реалии». Вышедшие на сход местные жители обвинили в этой ситуации газоснабжающую организацию.
В районной администрации журналистам рассказали, что ситуация с газом начала улучшаться к двум часам дня. «Республиканская и районная газоснабжающие организации приняли меры, чтобы повысить давление. Его уже проверили, оно усилилось. Там, где газа не было, он появился», - сообщил сотрудник администрации Феликс Абуталимов.
Собравшиеся, по его словам, мирно разошлись.
Напомним, Дагестан является субъектом Российской Федерации. В течение 2022-го года российская пропаганда захлебывалась от восторга, предсказывая, как Европа замерзнет зимой. В итоге газовый шантаж обернулся для Кремля провалом.