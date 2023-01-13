Белорусские таможенники задержали 650 банок лососевой икры 4 13.01.2023, 13:29

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Реализовывать деликатес планировали в Могилеве.

Могилевские таможенники выявили факт незаконной транспортировки лососевой икры стоимостью около 10 тыс. рублей. Реализовывать продукцию планировали в городе Могилеве, сообщили в Государственном таможенном комитете.

«При проведении специального мероприятия таможенники остановили Volkswagen Touareg. В багажном отделении авто находилось 650 жестяных банок зернистой лососевой икры. Однако предусмотренные законодательством товаросопроводительные документы, необходимые для перемещения данной продукции, у водителя отсутствовали», — проинформировали в ведомстве.

Материалы проверки направили в ИМНС по Могилевской области. За осуществление незаконной предпринимательской деятельности в отношении физического лица начат административный процесс по ч. 2 ст. 13.3 КоАП Беларуси. Санкцией статьи предусмотрено наложение штрафа в размере до ста базовых величин с возможной конфискацией предмета административного правонарушения, а также до 100% от суммы дохода, полученного в результате такой деятельности.

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