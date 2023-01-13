Резников сравнил ежедневные потери Украины и России на войне 13.01.2023, 13:42

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Алексей Резников

Глава украинского Минобороны озвучил цифры в интервью ВВС.

Министр обороны Украины Алексей Резников озвучил ежедневные потери ВСУ и войск РФ на войне.

В интервью ВВС он сообщил, что каждый день в Украине ликвидируют «примерно 500−600» российских военных. В то же время, по словам министра обороны, ВСУ теряют в десять раз меньше человек.

Комментируя дальнейшее развитие событий на поле боя, Резников отметил, что Россия может пытаться собрать «силы, боеприпасы и оружие» для наступления с уже занятых ею территорий на юге и востоке Украины.

Украинской армии также необходимо время для перегруппировки и перевооружения в ожидании поставок западного оружия.

«Весна — лучший период для обновления движения для всех сторон. Мы понимаем, что они будут готовы начать, и, конечно, мы должны быть готовы начать», — резюмировал Резников.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла более 114 тысяч своих военных. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 740 российских оккупантов.

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