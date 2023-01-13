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Путин воюет с россиянами

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  • Сергей Гармаш
  • 13.01.2023, 13:47
  • 2,648
Путин воюет с россиянами

Диктатор пытается сохранить свой режим.

Это уже не война за подчинение Россией Украины. Сейчас это уже война за выживание путинского режима. При невозможности победить Украину он может существовать ровно столько, сколько идет война. Соответственно, война будет идти, пока российские народы сами не избавятся от путинской мрази. Или, по крайней мере, пока в Кремле не сменится режим.

Сейчас Путин воюет уже не с «бандеровцами» – по сути, он воюет уже с россиянами. Они пока, в основной массе, не понимают этого, но с закрытием границ РФ, очередным этапом мобилизации и ухудшением экономической ситуации это станет очевидным. И чем больше будет недовольных, тем жестче будет реакция режима. Такова расплата за «глубинный» фашизм «глубинного народа», который считает себя выше других…

«Эта война носит мошеннический характер, так как она должна длиться постоянно, без победы. Ее главная цель – сохранить  существующий строй… Война же и голод помогают держать людей, отупевших от нищеты, в мире иллюзий». Оруэлл «1984».

Сергей Гармаш, Facebook

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