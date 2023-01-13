Ученые назвали простой способ замедлить старение 3 13.01.2023, 14:07

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Он доступен каждому.

Ученые из Национального Института Здоровья США выяснили, что высокий уровень натрия из-за недостаточного потребления жидкости может ускорить старение. Исследование опубликовано в журнале eBioMedicine.

В новом исследовании приняли участие 11 тыс. человек в среднем и пожилом возрасте. Их биологический возраст рассчитывался на основе 15 признаков, включая артериальное давление, расчетную скорость клубочковой фильтрации, объем форсированного выдоха, уровень холестерина и сахара в крови.

Ученые обнаружили, что уровень натрия, превышающий 142 ммоль/л на 39% повышал риск развития хронических заболеваний. Кроме того, уровень натрия выше 144 ммоль/л был связан с повышенным на 21% риском ранней смерти.

С помощью анализа других публикаций авторы подтвердили, что более высокий уровень натрия связан с меньшим потреблением жидкости. Кроме того, ранее исследования показали, что более низкая гидратация организма активирует пути, ускоряющие старение и дегенеративные процессы, а также сокращает продолжительность жизни у мышей.

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