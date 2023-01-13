Bloomberg: Китай наносит новый удар по России 4 13.01.2023, 14:09

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Полная замена российской нефти на мировом рынке становится все более реальной.

Западные страны ищут замену российской нефти и другим видам топлива после введения ценового потолка. Важнейшим фактором могут стать поставки из Китая, пишет Bloomberg.

Стоит отметить, что в 2022 году Евросоюз импортировал около 220 млн баррелей дизтоплива из РФ. Непросто заменить такой объем, но эта задача вполне осуществима.

Как пишут аналитики из Bloomberg, наиболее реальным новым источником поставок топлива в страны ЕС и Великобританию являются как США, увеличившие экспорт, так и азиатские страны, в том числе и КНР.

Подчеркивается, что процесс замены российской нефти на европейском рынке, а также перераспределение потоков экспорта топлива уже осуществляется.

Отгрузка дизтоплива из Китая в декабре прошлого года достигла самого высокого уровня с 2016 года.

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