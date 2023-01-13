На политзаключенного Владимира Мацкевича оказывается давление в колонии 13.01.2023, 14:13

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Владимир Мацкевич

Родственники опасаются за состояние его здоровья.

Администрация Шкловской исправительной колонии №17 устроила блокаду политзаключенному, философу и методологу Владимиру Мацкевичу. Более двух недель к нему не пускают адвоката, долгое время блокируется переписка, осужденный лишен законных телефонных звонков.

Родственникам политзаключенного администрация не дает никакой информации, из-за чего невозможно даже передать необходимые лекарства.

Мацкевич — известный белорусский ученый, телеведущий, общественный и политический деятель. Сотрудники КГБ задержали его 4 августа 2021 года. Вскоре ряд международных правозащитных организаций, в числе которых Белорусский Хельсинский комитет, признали его политзаключенным.

С 4 по 16 февраля прошлого года 65-летний Владимир Мацкевич держал голодовку с требованием изменить меру пресечения на подписку о невыезде, завершить следственные действия и назначить суд. Только после резкого ухудшения состояния здоровья он прекратил голодовку.

В июне 2022 года Минский областной суд приговорил философа к 5 годам усиленного режима. Мацкевича обвинили в грубом нарушении порядка, оскорблении Лукашенко и руководстве экстремистским формированием.

12 октября стало известно, что общественный деятель из СИЗО этапирован в Шкловскую ИК-17. Через два месяца связь с ним фактически прервалась.

Родственники опасаются за состояние его здоровья, учитывая, что именно в Шкловской ИК-17 ранее погиб политзаключенных Витольд Ашурок.

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