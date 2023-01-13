Уникальный бой спецназа ВСУ: снайпер «снял» разведчика, а гранатометчики расстреляли блиндаж россиян 13.01.2023, 14:13

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Бойцы ССО показали крупным планом успешный штурм позиции врага.

В ходе выполнения одной из задач группа Сил специальных операций ВС Украины обнаружила около десятка российских солдат, пулеметный расчет, обустроенные наблюдательные пункты врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, не медля воины ССО решили воспользоваться возможностью и внезапно атаковать врага.

Точным выстрелом снайпер попал в наблюдателя противника, пулеметчики уничтожили вражеский пулеметный расчет и начали уничтожать личный состав, из ручного гранатомета воины ССО расстреляли блиндаж россиян. После нанесения огневого поражения врагу группа совершила отход.

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