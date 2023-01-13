Минобороны РФ молчит о «вагнеровцах» в Соледаре 13.01.2023, 14:27

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Еще один признак конфликта между Шойгу и Пригожиным.

Минобороны РФ заявило о якобы взятии Соледара. ВСУ опровергают информацию российского ведомства и заявляет, что в городе продолжаются бои.

Примечательно, что в своих официальных сводках российское министерство обороны молчит о наемниках из ЧВК «Вагнера», которые наступают на город.

Согласно Минобороны РФ, город атакуют «бойцы ВДВ при поддержке артиллерии и авиации».

Это может быть еще одним признаком конфликта между министром обороны РФ Сергеем Шойгу и главой ЧВК «Вагнера» Евгением Пригожиным.

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