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Минобороны РФ молчит о «вагнеровцах» в Соледаре

  • 13.01.2023, 14:27
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Минобороны РФ молчит о «вагнеровцах» в Соледаре

Еще один признак конфликта между Шойгу и Пригожиным.

Минобороны РФ заявило о якобы взятии Соледара. ВСУ опровергают информацию российского ведомства и заявляет, что в городе продолжаются бои.

Примечательно, что в своих официальных сводках российское министерство обороны молчит о наемниках из ЧВК «Вагнера», которые наступают на город.

Согласно Минобороны РФ, город атакуют «бойцы ВДВ при поддержке артиллерии и авиации».

Это может быть еще одним признаком конфликта между министром обороны РФ Сергеем Шойгу и главой ЧВК «Вагнера» Евгением Пригожиным.

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