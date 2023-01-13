Коллаборанты сбежали из Сватово и Кременной из-за наступления ВСУ
- 13.01.2023, 14:39
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Украинская армия «выровняла» фронт со стороны Белогоровки.
Украинские войска продолжают постепенное продвижение в Луганской области, в связи с чем российские оккупанты перебрасывают туда дополнительные силы.
Об этом в пятницу, 13 января, сообщил глава местной ОВА Сергей Гайдай.
«На направление Сватово-Кременная россияне продолжают перебрасывает больше солдат. Дома в селах, которые занимали орки вдоль линии фронта, уже почти пусты, всех отправляют воевать. Рашисты «проседают» на этом направлении и зарываются в «норы». ВСУ продвигаются», — рассказал он у себя в Telegram-канале.
Кроме того, по словам Гайдая, понимая неизбежность деоккупации, прокремлевские коллаборанты уже бегут из Сватово и Кременной в другие населенные пункты региона подальше от линии фронта.
Кроме того, Сергей Гайдай сообщил, что со стороны Белогоровки украинские защитники «выровняли свои позиции». Он подчеркнул, что Белогоровка полностью под контролем ВСУ.