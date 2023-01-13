Синоптики рассказали о погоде на выходных
- 13.01.2023, 14:45
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Будет теплее обычного.
Днем в воскресенье на большей части территории страны, а ночью в понедельник по северу Беларуси ожидается усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду. В связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности, сообщает Белгидромет Минприроды.
В течение ближайшей недели в Беларуси ожидается теплая для середины января погода, в среднем на 4-5 градусов выше климатической нормы. При этом температуры воздуха в ночные часы по стране будут находиться в пределах от слабого минуса по востоку до +3... +5 °С по западу, в дневные часы в основном будет от -1 до +7°С, в среду 18 января по юго-востоку местами возможно повышение и до +9 °С.
Кроме того, атмосферные фронты, один за одним пробираясь через территорию нашей страны, в течение недели будут приносить все новые и новые порции осадков в виде мокрого снега с дождем, поэтому местами ожидаются гололедные явления. При поступлении теплого воздуха не исключены адвективные туманы, ухудшающие видимость на дорогах до 100-500 м.
Днем в воскресенье 15 января по северо-западной половине страны, а в ночь на понедельник 16 января местами, а по северу Беларуси в большинстве районов, ожидается сильный порывистый ветер до 15-20 м/с.