Синоптики рассказали о погоде на выходных 13.01.2023, 14:45

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Будет теплее обычного.

Днем в воскресенье на большей части территории страны, а ночью в понедельник по северу Беларуси ожидается усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду. В связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности, сообщает Белгидромет Минприроды.

В течение ближайшей недели в Беларуси ожидается теплая для середины января погода, в среднем на 4-5 градусов выше климатической нормы. При этом температуры воздуха в ночные часы по стране будут находиться в пределах от слабого минуса по востоку до +3... +5 °С по западу, в дневные часы в основном будет от -1 до +7°С, в среду 18 января по юго-востоку местами возможно повышение и до +9 °С.

Кроме того, атмосферные фронты, один за одним пробираясь через территорию нашей страны, в течение недели будут приносить все новые и новые порции осадков в виде мокрого снега с дождем, поэтому местами ожидаются гололедные явления. При поступлении теплого воздуха не исключены адвективные туманы, ухудшающие видимость на дорогах до 100-500 м.

Днем в воскресенье 15 января по северо-западной половине страны, а в ночь на понедельник 16 января местами, а по северу Беларуси в большинстве районов, ожидается сильный порывистый ветер до 15-20 м/с.

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