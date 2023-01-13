Госдеп США: Продвижение россиян в Соледарском районе не поможет им изменить ход войны 1 13.01.2023, 14:47

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Кремль столкнулся со стратегической неудачей.

Никакие временные успехи на поле боя на Донбассе не помогут россиянам изменить ход войны. Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс на брифинге.

Главной причиной, по которой битва за Соледар попала в заголовки крупнейших мировых СМИ, чиновник назвал неподтвержденные заявления российского командования об успешном продвижении, которое осуществляется ценой огромных человеческих жертв среди оккупантов.

«Мы уже давно не слышали, чтобы российские силы могли по крайней мере претендовать на дополнительное продвижение, несмотря на большие потери. Украинские силы с их контрнаступлением, которое началось в прошлом году, были чрезвычайно эффективны в остановке наступления, они оттеснили российские войска, отвоевали тысячи квадратных миль территории», – отметил Прайс.

В Госдепе считают, что сражение за город продолжится и что обе стороны будут продолжать атаковать и нести потери.

«Но никакие дополнительные успехи России, даже те, за которые приходится платить столь большими потерями, личным составом и техникой, никогда не смогут изменить ход войны. Ни одно тактическое продвижение не сможет исправить стратегическую неудачу, с которой столкнулся президент Путин», – добавил представитель Госдепа.

Ранее сайт Charter97.org писал о том, что происходит в Соледаре и какое стратегическое значение имеет город.

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