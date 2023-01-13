«Русские всегда ходят большой компанией, устраивают драки» 10 13.01.2023, 14:52

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Российские военные появились чуть ли не во всех городах Беларуси.

В Беларуси все больше ощущается присутствие российских военных. Если еще в прошлом году военных РФ замечали в Витебске, Гомеле или в городах возле крупных полигонов, то сейчас читатели «Белсата» говорят, что видят их чуть ли не в каждом городе.

Наиболее ощутимо присутствие российских военных на трассе М1. Все чаще беларусы замечают военные автомобили с российскими номерами на автодороге в сторону Бреста. Длинные колонны из десятков грузовых Камазов и «Уралов» стали довольно частым явлением, а 12 января читатели «Белсата» увидели и легковые автомобили с буквами «Z».

«Довольно большая колонна российской военной техники направлялась в сторону Бреста. Интересно, что колонну сопровождали спецавтомобили с белорусскими номерами. В колонне кроме грузовиков было около десятка Toyota Hilux. Все эти автомобили были вообще без номерных знаков. Выделялись они огромными буквами «Z». В этих машинах были сильные бородатые мужчины в военной форме. Все боковые окна автомобилей были завешены занавесками», – рассказывает читатель «Белсата».

По мнению собеседника телеканала, военные представляли не регулярную армию, а частную военную компанию, но почему у него сложилось такое впечатление, он не объяснил.

Довольно часто военных в российской форме видят жители Березы, Пружан, Ивацевичей, Барановичей, Кобрина, Бреста, Гомеля, Витебска. Люди говорят, что вблизи этих городов находятся военные полигоны, которые практически заполнены российскими военными. Солдаты живут в казармах, а вот офицерам снимают жилье. В результате цены на аренду квартир в этих городах довольно существенно выросли. Если раньше можно было снять квартиру без проблем, то сейчас это невозможно.

«Россияне платят довольно хорошо. Они объясняют, что якобы приехали в командировку. Видно, что у них достаточно много денег, и они не торгуясь платят заявленную сумму за аренду жилья. Иногда к ним приезжают родные из России», – говорит читатель «Белсата» из Брестской области.

Довольно часто замечают российских военных в белорусских магазинах. Местные жители говорят, что солдаты приезжают в магазины регулярно и приобретают исключительно алкоголь. По-видимому, их хорошо кормят, так как продуктов они почти не покупают. Один из наших читателей рассказал, что видел, как российские военные оплачивали чек на 2 тысячи рублей, и кроме алкоголя, других товаров в нем не было. Еще один читатель говорил о сумме чуть более тысячи, и это тоже был преимущественно алкоголь.

Время от времени возникают и конфликты между российскими военными и местными жителями. Так, еще один читатель «Белсата» говорит, что стычка произошла в военном городке Волька, который находится между Барановичами и Ивацевичами. Русские избили тамошних сельчан.

«Они же ходят всегда большой компанией. Что-то кому-то не понравилось и возникла драка. Сельчане пострадали. Но это дело быстренько замяли, чтобы его не оглашать», – говорит наш читатель.

По сведениям наших читателей, российские войска уже заняли фактически все военные полигоны во всех областях Беларуси. Ранее представители ВСУ приводили информацию, что в нашей стране может быть около 9 тысяч солдат армии РФ. По подсчетам «Белсата», это количество уже может быть на 2 тысячи больше.

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