Британские ученые узнали, почему так приятно разжевывать шоколад 13.01.2023, 14:57

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Исследователи дали совет производителям конфет.

Ученые из Университета Лидса (Великобритания) применили аналитические методы из трибологии — науки, которая занимается исследованием и описанием контактного взаимодействия твердых деформируемых тел при их относительном перемещении. Область трибологических исследований — процессы трения, изнашивания и смазки, а конкретной работы английских ученых — механизмы взаимодействия шоколада и слюны во рту, пишет Naked science.

Результаты исследования представлены в журнале ACS Applied Materials & Interfaces. Анализ проводили с использованием темного шоколада класса люкс и с помощью искусственной 3D-поверхности, похожей на язык, разработанной в Университете Лидса. Ученые выяснили: когда кусочек шоколада соприкасается с языком, он выделяет жир, который обволакивает ротовую полость жировой пленкой. Она и способствует ощущению «гладкости» на языке, столь приятной многим людям.

При этом доля жира в шоколаде может быть разной, но его разжевывание все равно окажется приятным процессом. Большое количество жира в какао-продукте, однако, вредно для организма, поэтому ученые стремились понять, как сохранить неповторимые ощущения при поедании шоколада, но сделать его более здоровым.

Они пришли к выводу, что есть смысл производить конфеты, которые будет покрывать слой жира, а внутри шоколадной массы его можно уменьшить.

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