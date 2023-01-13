закрыть
13 января 2023, пятница, 15:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Бойцы ВСУ уничтожили несколько групп «вагнеровцев» под Бахмутом

1
  • 13.01.2023, 15:00
  • 2,460
Бойцы ВСУ уничтожили несколько групп «вагнеровцев» под Бахмутом
фото: getty Images

Наемники шли в лобовую атаку.

Украинские пограничники под Бахмутом (Донецкая область) уничтожили несколько штурмовых групп «вагнеровцев», пытавшихся захватить опорные пункты Сил обороны Украины.

Об этом сообщает ГПСУ.

«Военнослужащие Госпогранслужбы в составе Сил обороны Украины на подступах к городу-крепости Бахмут наносят сокрушительные потери оккупантам. Вчера за день штурмовые группы в составе российских «вагнеровцев» лобовыми атаками пытались захватить опорные пункты пограничных подразделений возле города», - рассказали военные.

Пограничники остановили врага сосредоточенным огнем из стрелкового и группового оружия. Все атаки противника были отбиты. Оккупанты потеряли 9 человек убитыми и около 16 ранеными.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Корова в переходе
Корова в переходе Ирина Халип
Курс корабля – от Потомака до Кремля
Курс корабля – от Потомака до Кремля Владимир Халип
Маски сброшены
Маски сброшены Леонид Невзлин
Три варианта будущего России
Три варианта будущего России Валерий Пекар