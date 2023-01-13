Лукашисты арестовали минчанина за шапку с «Погоней»7
- 13.01.2023, 15:04
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«Суд» дал ему 15 суток.
Суд Ленинского района Минска постановил отправить под административный арест жителя Минска, вина которого состояла в том, что он носил шапку. На шапке была нашивка с изображением исторического герба Беларуси «Погоня», сообщает правозащитный центр «Весна».
Мужчину задержали в середине декабря. В Ленинском РУВД на него составили протокол по ст. 24.23 КоАП о том, что он «несанкционированно осуществлял пикетирование шапкой с нашивкой герба «Погоня».
Судья Юлия Инчина признала его «виновным в пикетировании» и отправила за решетку на 15 суток.
Напомним, «Погоня» была гербом ВКЛ в XIV—XVIII веках и является историко-культурной ценностью. Обновленный вариант «Погони» в 1991—1995 годах был государственным гербом Беларуси.