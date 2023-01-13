СМИ: Поведение Путина на армейском совещании вызвало новые подозрения о его болезни 7 13.01.2023, 15:20

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фото: Kremlin/east2west news

Глава Кремля скрывает признаки расстройства здоровья на руках?

На последнем армейском совещании, показанном по телевидению, российский диктатор Владимир Путин, казалось «защищал» свою руку, что вызвало новую волну слухов о его состоянии здоровья, пишет Daily Star.

Он также неоднократно потирал тыльную сторону своей правой руки.

Видеозапись, опубликованная Кремлем, возобновила подозрения относительно состояния здоровья Путина, которое не раскрывается.

Во время встречи с российскими правительственными чиновниками, на которой он заметно вышел из себя в разговоре с вице-премьером Денисом Мантуровым можно несколько раз заметить, что Путин как будто защищает свою правую руку левой.

В октябре прошлого года высказывались предположения, что у Путина на тыльной стороне ладони были «следы», которые могли остаться после капельницы, когда он встречался с мобилизованными военнослужащими в Рязани.

Он также склонен хвататься за углы столов правой рукой, и говорят, что это может быть связано с тем, что диктатор пытается прекратить ее дрожь.

Также на новых кадрах он складывает руки вместе и сжимает левую руку в кулак, говоря со своими подчиненными.

В России ходят слухи, что 70-летний Путин болен раком, болезнью Паркинсона на ранней стадии и другими заболеваниями, включая шизоаффективное расстройство.

Больше не видно, чтобы бывший мачо Путин играл в хоккей или позировал топлесс верхом на лошади.

Россияне ждут, будет ли Путин купаться в проруби на следующей недели во время православного праздника Крещение, что в прошлом было его любимым пиар-ходом.

Во время виртуального заседания правительства Путин продемонстрировал свою ярость и стресс из-за коллапса российской экономики и провала военных действий, публично унизив заместителя премьер-министра и снова встряхнув свое высшее руководство.

Разгневанный диктатор раскритиковал 53-летнего министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова за то, что он не смог закупить военные и гражданские самолеты.

Путин обвини политика-мультимиллионера в том, что он «валяет дурака» после того как он летал на праздники в страну НАТО Турцию.

«У вас сверстано, но контрактов нет. Я же вам говорю. Чего мы тут с вами пикироваться будем. Я знаю, что контрактов нет на предприятиях. Директора сказали. Ну чего вы в самом деле дурака-то валяете?» — сказал Путин.

Российский диктатор заявил министру, что у него есть один месяц, чтобы разобраться с неразберихой, которая привела к нехватке военных самолетов для ВВС и отказу от поставок новых самолетов гражданским компаниям, пострадавшим от западных санкций.

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