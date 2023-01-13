«С такой зарплатой часть денег я откладывала — хотела купить квартиру в Беларуси» 13.01.2023, 15:29

2,216

Как белоруска работает сварщицей на заводе в Финляндии.

Татьяне из Могилева 31, она выглядит ярко и эффектно. Глядя на девушку, ни за что не угадаешь ее профессию. Белоруска — сварщица на заводе в Финляндии. Профессия зачастую воспринимается как брутальная, но это лишь на первый взгляд, говорит девушка. По словам Татьяны, ее труд в цеху гораздо легче, чем старая работа официанткой и продавцом в Беларуси. Блогу «Люди» Татьяна рассказала о жизни на родине, переезде в Скандинавию и планах на будущее, а мы перепечатываем этот текст.

От продавца до аниматора и сборщицы урожая

После окончания школы могилевчанка Татьяна учиться никуда не поступила: бесплатное отделение ссуза или вуза ей не светило, потому что аттестат был «средненький», а пойти на платное не было возможности — денег в семье не хватало даже на самое необходимое. Поэтому с 18 лет девушка зарабатывала на хлеб сама — сперва работала официанткой в родном городе, а в 20 лет перебралась в Минск и устроилась продавцом. Белоруска вспоминает, что те времена для нее были очень тяжелыми — вскладчину с подругой снимали жилье, оставшихся с заработка денег не всегда хватало на одежду и еду, бывало, приходилось и голодать.

— Хотелось зарабатывать больше, чтобы позволить себе лучшую жизнь. Года через три после переезда в столицу я решила отправиться на заработки за границу — нашла работу аниматора для взрослых в египетском отеле, — вспоминает о начале заграничной карьеры Татьяна.

Сил на то, чтобы развлекать отдыхающих, у девушки хватило всего на полгода — работа оказалась очень тяжелой, с почти беспрерывной физической нагрузкой. Работодатель предоставлял жилье и питание, но платил аниматорам по минимуму, поэтому скопить денег Татьяне не удалось. Получив негативный опыт, девушка не отчаялась, наоборот, она нашла в нем позитив — в отеле она так хорошо подтянула английский, что могла свободно и без боязни на нем общаться.

— Вернулась в Минск и снова начала искать варианты заграничного заработка. Через агентство по трудоустройству устроилась работать в Норвегию — в теплицы с овощами. Работать было легче, чем в Египте, наниматель соблюдал закон и мы работали строго по нормам — не больше семи с половиной часов в день. Но и заработок выходил небольшой — чуть больше 1000 евро в месяц (2826 рублей по курсу Нацбанка Беларуси на 13 января 2023. — Прим. ред.), это мало, потому что цены на жизнь в этой стране очень высоки.

Через полгода, когда контракт с тепличным хозяйством закончился, Татьяна снова вернулась в Беларусь и снова и начала искать работу в Европе. Одна из подруг девушки тогда работала в Финляндии — на ферме, которая выращивала овощи. Приятельница была довольна и порекомендовала эту компанию Татьяне, но предупредила — труд тяжелый, не исключено, что захочется все бросить и вернуться домой. Но наша героиня решила попробовать.

— На полях садили и убирали лук, морковь, чистили и упаковывали их. Было очень тяжело. Работать могли по 15−17 часов, уставали сильно. Лета я не видела вообще. Но переработка хорошо оплачивалась, никто не обманывал. Когда я получала зарплату, то радовалась — иногда она доходила до 2500 евро (7065 рублей. — Прим. ред.), ну хоть не зря пахала.

«С такими платежами мне никогда не приходилось голодать»

В Финляндии Татьяне понравилось, она размышляла о том, как бы найти способ, чтобы навсегда остаться в этой стране. Несколько сезонов подряд девушка ездила работать на ферму, потом нашла работу чуть легче — на овощном заводе, где продукцию надо было чистить и упаковывать. Но заработок там был меньше — около 1500 евро (4239 рублей). С ней заключили постоянный трудовой контракт, благодаря чему возможностей и прав у белоруски стало больше.

— Часть денег я откладывала — хотела купить квартиру в Беларуси. А потом подумала: а зачем мне она там, я же хочу жить в Финляндии. Поэтому начала присматривать жилье в этой стране. Цены на недвижимость и размер коммуналки здесь, как и у нас, зависит от местности — где-нибудь в Белыничах квартира будет намного дешевле, чем в Минске.

Сперва Татьяна рассматривала вариант покупки квартиры-студии. Но в итоге остановилась на одноэтажном таунхаусе в маленьком городе Каланти (он расположен на юго-западе Финляндии, в 70 км от города-порта Турку) за 64 тысячи евро (180 870 рублей), который был построен в 1989 году.

Белоруска обратилась в банк за предоставлением кредита на покупку жилья — ей без проблем выделили сумму, которая покрывала 95% стоимости таунхауса. Кредит она должна выплатить в течение 20 лет, первые десять лет процентная ставка за пользование деньгами составляет 1,5% годовых, потом она может измениться (как вырасти, так и снизиться). Недостающие 5% стоимости таунхауса Татьяна внесла из своих сбережений.

— Жилье занимает 64 м2: это спальня, гостиная, кухня, туалет, душ с сауной. Есть терраса, также в моем распоряжении небольшая огороженная территория возле дома, где я могу посидеть в шезлонге, приготовить барбекю.

Объект продавался в хорошем состоянии, но косметический ремонт девушка проводила сама. Обычно недвижимость в Финляндии продается (и сдается в аренду) без мебели и техники. Впрочем, это Татьяну не огорчило: она до этого несколько лет снимала жилье, в которое уже покупала некоторое имущество. Все это она перевезла в таунхаус, недостающие предметы докупила в недорогих IKEA и JYSK, что-то приобрела на блошином рынке, где мебель и предметы интерьера качественные и стоят дешево.

— Ежемесячный платеж по кредиту у меня составляет от 300 евро. За обслуживание территории плачу около 100 евро (это очень мало, обычно людям эта услуга обходится в несколько раз дороже), коммуналка примерно 100 евро. По белорусским меркам кажется, что это много, но даже с такими платежами мне никогда не приходилось голодать, как когда-то в Минске.

На продукты у Татьяны уходит минимум 300 евро в месяц. За машину в год она платит около 1400 евро (сбор и страховка). В месяц ее траты составляют около 1000 евро (2826 рублей).

«Просила взять меня, обещала, что буду хорошо работать»

Татьяна продолжала работать на овощном заводе, там она хорошо себя зарекомендовала и немного подросла по карьерной лестнице — ее ставили начальником смены. Но все же белоруска не была полностью довольна своей работой. Говорит, из-за многонационального коллектива, который состоял из мигрантов разных стран, работать было не очень комфортно — «не было дружного коллектива и команды», иногда начальство повышало голос на подчиненных, сотрудников подгоняли, чтобы те выполняли работу быстрее.

— За пять лет я обзавелась в Финляндии знакомыми (в основном это русскоязычные люди, раньше они жили в странах бывшего СССР), которые уже по 10−15 лет находятся в Скандинавии. Некоторые из них работали на заводе Vahterus (там делают теплообменники), они рассказали, что им нужны сотрудники. Я загорелась — хочу туда.

Но была проблема: в первую очередь на Vahterus брали финнов, потом рассматривали претендентов из числа граждан европейских стран. Мигрантов принимать на заводе не горели желанием, потому что это дополнительная бумажная волокита, а с белорусами еще и открытие рабочей визы. К тому же у Татьяны не было опыта и знаний в этой сфере.

Один из приятелей Татьяны работал на Vahterus и был на хорошем счету у руководства, он согласился порекомендовать девушку на заводе, а также помог составить ей резюме. Через некоторое время белоруску вызвали на интервью.

— Собеседование было на английском языке вперемешку с финским. Попросили меня рассказать о себе, где сейчас живу, провели по заводу, рассказали, что нужно делать, если я буду у них работать. Мне все очень понравилось, я просила взять меня, обещала, что буду хорошо работать, они не разочаруются.

Vahterus согласился принять на работу первую белоруску, предложили ей должность оператора сварки или по-простому — сварщицы. Только возиться с миграционной службой, разрешением на работу, оформлением визы другой категории девушка должна была сама.

— В ноябре 2021 года мне выдали контракт. По его условиям я должна была приступить к работе уже в январе 2022-го. Но к этому времени вопрос с визой не решился. Я волновалась насчет того, что раз время так затягивается, то завод может передумать меня брать. Но они ждали. А я все продолжала чистить овощи на фабрике — не могла же я тоже сидеть сложа руки и остаться без денег.

«Никогда не могла подумать, что увлекусь сваркой»

Татьяна вспоминает, что руководство завода хоть и согласилось взять ее на работу, но все же волновалось, «правильного» ли человека они берут.

— Несколько раз к моим подругам, которые работают на заводе, подходил начальник и уточнял у них, какой я человек, смогу ли хорошо работать, советовался, стоит ли меня брать. Девочки за меня поручились и очень повлияли на мнение начальника, я им очень благодарна. Не уверена, что меня бы приняли, не будь такой поддержки.

Новую рабочую визу Татьяне дали только в марте, после чего она уволилась с овощной фабрики и пришла в Vahterus. Первые полгода девушка была на испытательном сроке, во время которого училась, сдавала тесты, работала. А работодатель оценивал ее труд и решал, стоит ли оставлять сотрудницу на заводе.

— Это только наш стереотип, что сварщик — это мужик в грязной робе и погнутых ботинках, который тащит на себе баллон с газом. На нашем заводе все не так. Начнем с того, что наш цех — это очень чистое помещение, а все почти работники — это аккуратные и ухоженные женщины. У каждой своя маска и перчатки. Причем маска не просто теплозащитная, она еще с фильтрацией и поддувом воздуха.

Татьяна рассказала, что основную работу у них делают роботы, а в самом конце операции подключается сотрудник. Например, Татьяна аргонодуговой сваркой TIG приваривает специальные детали. Девушка отмечает, что работа ее физически не тяжелая («на поле и овощной фабрике было тяжелее»), спешки она не требует, наоборот, надо быть очень внимательным, «практически ювелиром», поэтому окриков начальников, мол, поторопись, в цеху не бывает.

Рабочий день у Татьяны чередуются в утреннюю и вечернюю смены, одна смена длится восемь часов с тремя перерывами на кофе и обед. О еде к обеду работники должны позаботиться сами, как правило, они приносят ссобойку, которую могут разогреть на кухне, она оборудована техникой. За счет компании можно выпить кофе и молоко.

— Весной будет год, как я пришла на завод. Работа мне нравится, никогда не могла бы подумать, что увлекусь сваркой. Я даже умею делать некоторые операции, которыми у нас занимаются только мужчины. Коллектив хороший, дружный. Вместе с коллегами как-то ездили в тур на лайнере — половину стоимости путевки оплатил профсоюз.

По условиям контракта девушка не может оглашать размер своего заработка, но она отметила, что финансово чувствует себя более свободно, чем когда работала на овощной фабрике.

«Хочу в будущем претендовать на гражданство Финляндии»

— В Финляндии я уже сменила несколько машин — без авто здесь бывает сложно. Но их я покупала на свои сбережения, кредит не брала. Сейчас у меня дизельный Audi A4 2011 года выпуска, купила ее за 5000 евро. Но за дизель надо платить большой сбор — 700 евро в год. Примерно такая же сумма уходит на ежегодную страховку авто. Не могу сказать, сколько я трачу на топливо — не считаю эти расходы.

Машиной Татьяна пользуется, если ей надо ехать куда-то далеко, например, кататься на горных лыжах. Зимой это удовольствие она может себе позволить пару раз в месяц. Прошлым летом девушка отдыхала с друзьями на Аландских островах (это территория Финляндии в Балтийском море), в следующем году она хочет отправиться с палатками в Норвегию.

В свободное время белоруска на месте не сидит — ездит кататься на лыжах, велосипеде, путешествует с друзьями. Фото героини материала

Девушка говорит, что благодаря своей работе она может себе позволить жизнь, о которой на родине не могла мечтать. Она уверена, что дома она бы заработала себе на еду, но вот на квартиру и машину — нет. Сейчас, когда приходит время выплаты очередной зарплаты, она еще не успевает потратить деньги от предыдущей.

— Конечно, у меня бывают разные непредвиденные расходы. Например, как-то заболел зуб и его надо было удалять. За процедуру заплатила около 100 евро. Потом надо было показаться к врачу, а я забыла про этот визит. Приходит мне штраф — 50 евро. Было жалко, но пришлось заплатить. Зато это очень дисциплинирует.

Татьяна говорит, что привыкла к жизни Финляндии, она здесь очень размеренная, а сами финны спокойные и корректные, как она говорит, в стране никто никуда не спешит (это же касается работы различных учреждений). Поначалу девушку это раздражало, ведь она очень эмоциональный и подвижный человек. А сейчас к такому стилю привыкла и ей это даже нравится.

— Я нахожу себе разные занятия. Сейчас увлеклась перманентным макияжем — закончила курсы и хочу как хобби и в качестве подработки оказывать здесь такие услуги. Потому что бьюти-сфера тут как-то слабо развита. Хочу усиленно начать учить финский язык, чтобы в будущем сдать экзамен и иметь возможность претендовать на гражданство Финляндии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».