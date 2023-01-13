Россияне с лопатами устроили истерику из-за военной помощи Украине 13.01.2023, 15:34

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фото: PAP

И собираются на нее «охотиться».

В очередные пакеты западной помощи Украине были включены остро необходимые ВСУ виды военной техники, что вызвало панические настроения у россиян. В РФ даже объявили «охоту» с призовым фондом на новое вооружение, которым украинцы готовы «раскатать» оккупантов, а в соцсетях постят инструкции, как для этого использовать подручные средства – причем россияне готовят даже лопаты, пишет obozrevatel.com.

Беспрецедентная помощь

Поставки вооружения идут в Украину по нарастающей, а новости об этом действительно вдохновляют. Соединенные Штаты объявили о передаче 50 боевых машин пехоты M2 Bradley, Германия – о намерении отправить БМП Marder, а Франция готовит Украине колесные бронеавтомобили AMX-10RC, которые называют легкими танками.

Помимо этого, Германия и США отправят в Украину системы противовоздушной обороны Patriot. Также прибудут самоходные артиллерийские установки М109 Paladin и буксируемая артиллерия.

К слову, американские и немецкие БМП – грозная сила на поле боя. Так, во время иракской кампании именно Bradley при помощи установленных на них противотанковых управляемых ракет (ПТУР) уничтожили больше бронетехники противника, чем обычные танковые соединения.

Украина продолжает получать от союзников и модернизированные советские танки Т-55 и Т-72, а теперь речь зашла уже и о технике западного производства. Британия рассматривает передачу ВСУ Challenger-2, а Польша уже заявила о том, что передаст Украине около полутора десятка танков Leopard.

Фактически этим Запад дал России сигнал о переходе на другой уровень помощи Украине – что, конечно, не может не радовать.

Страх и влажные фантазии

То, что оккупанты боятся западного вооружения, которое в рамках помощи потоком идет в Украину, известно давно. Чего только стоит эпопея с HIMARS, которые устроили россиянам настоящий кошмар: высокомобильные ракетные комплексы с ювелирной точностью уничтожают как склады с оружием оккупационной армии, так и непосредственно личный состав.

Яркий пример этому – сотни погибших оккупантов, которых собственное командование удачно согнало в здание макеевского ПТУ. Минобороны РФ до сих пор замалчивает масштаб потерь, а родственники большинства находившихся там оккупантов ничего о них не знают.

К слову, об «уничтожении HIMARS» россияне отчитываются чуть ли не ежедневно, однако результат налицо: комплексы продолжают эффективно работать на фронте.

А 12 января в российском сегменте Telegram разлетелось видео с представителем российского минобороны об уничтожении четырех БМП Bradley. Самое забавное то, что о таком «факте» Конашенков заявил еще в сентябре, когда Bradley, как говорится, и в «проекте» не было. Что в очередной раз показало, как позорится российское ведомство, заявляя о несуществующих успехах.

НАТО у границ

«Фактически к концу конфликта ВСУ будут полностью вооружены натовским оружием, будут уметь им управлять и главное – применять в реальной боевой обстановке», – пишет российский аналитик Анатолий Несмиян.

По его мнению, в таком случае примут Украину в НАТО или нет – вопрос абсолютно несущественный. «По факту НАТО будет в 400 км от Москвы. Гениальный план Архистратига удалить НАТО на границы 1997 года удался полностью. С точностью до наоборот», – иронично отметил он.

О том, что западное вооружение может серьезно повлиять на ход войны, прекрасно понимают и оккупанты. И это их не просто беспокоит, а вызывает настоящую истерику. И вывод, что «с таким оружием Украина уже в НАТО» – самый невинный.

Дошли до того, что объявили «охоту» на новые поставки техники и оружия Украине, причем Z-пропагандисты подготовили подробные инструкции по уничтожению подручными средствами: в ход пойдут даже лопаты – и это не шутка.

За неимением реальных побед российским оккупантам приходится мечтать хотя бы о таких, однако ситуацию на фронте это не изменит.

По данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения на территории Украины были ликвидированы 114 130 российских оккупантов (за последние сутки – 740) – что уж говорить о вооружении. Так что намерение россиян использовать подручные средства для «нейтрализации» истребителей или танков вполне объяснимо. Это как раз-таки уровень «второй армии мира».

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