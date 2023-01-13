МИД Латвии: Нужно быть готовыми к развалу России 13.01.2023, 15:37

Западные страны должны сосредоточиться на максимальном ослаблении РФ.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что западным странам нужно быть готовыми к развалу России, сообщает LSM.

По словам Ринкевичса, для режима Владимира Путина война против Украины является вопросом выживания, а поэтому западному миру необходимо не бояться развала РФ, а вооружиться стратегическим терпением и максимальной выдержкой.

Министр отметил, что если Российская Федерация развалится, то возникнет ряд вопросов о ядерном оружии, миграционных потоках и внутренних процессах в РФ.

«В целом западные страны должны сосредоточиться на максимальном ослаблении РФ, а военную реальность будут определять украинские солдаты на фронте», — сказал министр.

Дипломат заявил, что влияние санкций против РФ будет сильнее ощущаться в 2023 году, а Латвия будет выступать за их усиление.

Также Ринкевичс уверен, что Украина продолжит получать военную помощь от союзников, несмотря на то, что в начале большой войны многие были уверены, что страна не устоит перед натиском оккупантов.

Ранее сайт Charter97.org писал, что эксперты НАТО спрогнозировали распад России в течение 10 лет.

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