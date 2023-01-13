«Потерял дар речи»: абонент МТС за четыре минуты «попал» на 2777 рублей 5 13.01.2023, 15:43

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Скорость списывания денег удивила белоруса.

В течение нескольких дней в редакцию onliner.by обратились двое абонентов, удивленных стоимостью роуминга. Один читатель «потерял дар речи», когда вернулся из Египта и обнаружил, что должен оператору 2777 рублей. Второй с семьей отдыхал в ОАЭ и «попал» на 1375 рублей. Абоненты не отрицают, что сами недоглядели. И все же скорость, с которой можно потерять немалые деньги на пустом месте, удивляет.

4 минуты, 41 МБ, 2777 рублей

«Прилетели из Египта. По прилете увидели, что у мужа на МТС не оказалось денег. Открыли приложение и прямо в аэропорту потеряли дар речи — минус 2777 рублей. Телефон был в роуминге, и, пока мы проходили контроль в Шарм-эш-Шейхе, за 4 минуты списали 2777 рублей за 41 МБ», — рассказала супруга Дмитрия.

По ее словам, все произошло, когда телефон был в рюкзаке. В 00:15 пришло первое сообщение о роуминге, а в 00:19 новое SMS уже сообщило о задолженности и блокировке.

«Почему не 27 777 рублей? Почему так мало? Приехал и пошел квартиру продавать. А если бабушка с сыном поедет отдыхать и вот так попадет? Ей что, к сыну идти и деньги просить или с пенсии в рассрочку оплачивать долг? Это же не преднамеренная ситуация, а реальный абсурд — 69 рублей за 1 МБ! Приложение какое-нибудь обновилось, и вот вам 40 МБ. Почему блокировка не наступает после списания более мелкой суммы, а только когда насобирается такая огромная?»

В МТС ребятам посоветовали написать рекламацию.

«Самые дорогие мегабайты в моей жизни»

Артем вместе с семьей летал на отдых в ОАЭ. По его словам, к отпуску подготовился хорошо, но к роумингу с должным вниманием не отнесся.

«Произошло все очень быстро, даже опомниться не успели. Как только прилетели в Эмираты, выключил режим полета и начал собираться на выход. Пришла первая SMS от МТС о том что я в роуминге. Я летаю изредка в РФ и сталкивался с роумингом, всегда хватало времени выключить передачу данных без последствий. В данном случае мне не повезло…» — вспоминает Артем.

Хронология следующая. В 7:31 пришло первое SMS о роуминге, в 7:35 — еще одно, а в 7:39 — третье, в котором говорилось о списании 1375 рублей за 30 МБ.

«Самые дорогие мегабайты в моей жизни, которыми я даже не воспользовался. По возвращении написал заявление с просьбой пересмотреть сумму долга. В ответ — отписка на две страницы и предложение рассрочки на всю сумму. А в случае просрочки — суд».

Артем отмечает, что осознает свою вину — недосмотрел, забыл, попал. По его словам, задолженность он в итоге полностью оплатил в один день. Но, как говорится, осадочек остался. Анализ ситуации привел абонента к следующим мыслям:

«1. Всем путешественникам — быть внимательными. Учитывать все моменты: и стоянку в аэропорту, и роуминг, и т. д. Я представляю, если бы это было не 30 МБ, а 300 МБ…

2. МТС, 30 МБ — это смешная цифра для 2023 года, это объем на пару фотографий. Ни для МТС, ни для оператора в ОАЭ это ничего не стоит. Вместо того чтобы договориться с ОАЭ, МТС потратил время, чтобы написать мне отписку и лишить мою семью 1375 рублей.

3. Хотя бы в первой SMS можно было бы написать, что 1 МБ в роуминге стоит 40 рублей. Многих это побудило бы сразу выключить передачу данных.

4. Клиентоориентированность… Точнее, ее отсутствие. Я летел домой, рассчитывая на помощь, а в итоге мой родной оператор, которым я, моя жена и родители пользуются, угрожает судом…»

Благодарим за выбор оператора, долг и штраф можем взыскать через суд

Если оператор отдельно захочет оставить какой-то комментарий, мы его обязательно здесь опубликуем. Впрочем, у нас есть позиция МТС, выраженная в официальном ответе оператора на заявление Артема.

Ответ и правда довольно обширный, со ссылками на пункты договора, определение понятия «роуминг», порядок оказания услуг и т.д. Если кратко, то компания благодарит абонента за его выбор, перечисляет документы, с условиями которых он согласился, напоминает определение роуминга и соглашается с тем, что в ОАЭ Артем потратил 1375 рублей за 31 МБ. Тарификация проводилась по всем правилам, МТС и роуминг-партнер исполнили свои обязательства, списание денег проведено обоснованно по факту оказания услуг. Самое важное указано в самом конце:

«В связи со значительным размером образовавшейся задолженности МТС готово рассмотреть вопрос о рассрочке ее выплаты на 12 мес. без сохранения номера, т. к. номер портирован с другой сети.

Считаем необходимым отметить, что в случае непогашения задолженности либо просрочки хотя бы одного платежа данное соглашение будет аннулировано автоматически и документы будут переданы в суд для взыскания с Вас долга с учетом штрафных санкций».

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