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Под Бахмутом погибли четыре российских криминальных авторитета

  • 13.01.2023, 15:54
Под Бахмутом погибли четыре российских криминальных авторитета

Теперь их хотят похоронить на Аллеях Славы.

Под Бахмутом погибли уже четыре российских криминальных авторитета, выпущенные из зон. Лидеров ОПГ хоронят как героев на Аллеях Славы, а их выживших подельников могут делегировать в Госдуму РФ, пишет Telegram-канал «Можем объяснить».

В январе пришла похоронка на лидера пензенской ОПГ «Олимпия» Сергея Максименко по прозвищу «Макс». Он прославился в Пензе тем, что под его руководством бандиты следили за местными полицейскими и совершили покушение на одного из них. В 2014 году Максименко пошел на сотрудничество со следствием и получил 25 лет колонии.

В начале года стало известно и о гибели в составе ЧВК Вагнера лидера саратовских киллеров Андрея Бережных, которого в 2012 году тоже посадили на 25 лет. Он пользовался гранатометом еще в мирной жизни — из него он расстрелял офис местного телеканала, это легло в основу обвинения.

По версии канала «ВЧК-ОГПУ» российскому криминалитету разрешил вступать в ЧВК Вагнера вор в законе Шакро Молодой (Захарий Калашов). Такое сотрудничество с властями не считается нарушением «понятий».

Осенью погибло еще как минимум два «авторитета». В сентябре в Татарстане на Аллее славы похоронили погибшего под Бахмутом бывшего лидера местной ОПГ Игоря Куска. В Нижнекамске «кусковские» бандиты запомнились убийством двух директоров строительной фирмы «Татсантехмонтаж».

Олег «Колобок» Дзарахохов был киллером в осетинской банде «Джако». В 2016 году он получил срок в 19 лет, а в ноябре 2022 года погиб под Бахмутом. Российский военкорр Ярем приписал Дзарахохову подвиги в боях за деревню Озаряновка. В Северной Осетии банда Джако совершила как минимум шесть убийств, в том числе прокурора.

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