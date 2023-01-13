Под Бахмутом погибли четыре российских криминальных авторитета 13.01.2023, 15:54

Теперь их хотят похоронить на Аллеях Славы.

Под Бахмутом погибли уже четыре российских криминальных авторитета, выпущенные из зон. Лидеров ОПГ хоронят как героев на Аллеях Славы, а их выживших подельников могут делегировать в Госдуму РФ, пишет Telegram-канал «Можем объяснить».

В январе пришла похоронка на лидера пензенской ОПГ «Олимпия» Сергея Максименко по прозвищу «Макс». Он прославился в Пензе тем, что под его руководством бандиты следили за местными полицейскими и совершили покушение на одного из них. В 2014 году Максименко пошел на сотрудничество со следствием и получил 25 лет колонии.

В начале года стало известно и о гибели в составе ЧВК Вагнера лидера саратовских киллеров Андрея Бережных, которого в 2012 году тоже посадили на 25 лет. Он пользовался гранатометом еще в мирной жизни — из него он расстрелял офис местного телеканала, это легло в основу обвинения.

По версии канала «ВЧК-ОГПУ» российскому криминалитету разрешил вступать в ЧВК Вагнера вор в законе Шакро Молодой (Захарий Калашов). Такое сотрудничество с властями не считается нарушением «понятий».

Осенью погибло еще как минимум два «авторитета». В сентябре в Татарстане на Аллее славы похоронили погибшего под Бахмутом бывшего лидера местной ОПГ Игоря Куска. В Нижнекамске «кусковские» бандиты запомнились убийством двух директоров строительной фирмы «Татсантехмонтаж».

Олег «Колобок» Дзарахохов был киллером в осетинской банде «Джако». В 2016 году он получил срок в 19 лет, а в ноябре 2022 года погиб под Бахмутом. Российский военкорр Ярем приписал Дзарахохову подвиги в боях за деревню Озаряновка. В Северной Осетии банда Джако совершила как минимум шесть убийств, в том числе прокурора.

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