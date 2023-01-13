Ученые назвали легион Рима, который просуществовал до Средневековья 13.01.2023, 15:59

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Он был основан в 43 году до нашей эры.

В истории Римской империи бесчисленное количество легионов создавалось и расформировалось, но один легион выстоял до конца, оставаясь на службе Римской империи и Византии, и прошел путь к Средневековью — это 5-й Македонский легион.

Македонский легион основан примерно в 43 году до н. э. в эпоху поздней республики, возможно, во времена Гая Октавия (будущего императора Августа). В те времена упоминаются в ранних текстах два легиона: 5-й Гальский (V Gallica) и 5-й Городской (V Urbana). Исследователи предполагают, что один или оба из них могут являться предшественниками 5-го Македонского легиона, сообщают Heritage Daily.

Когда Август стал единоличным правителем в 31 г. до н. э. после войны при Акции, он распустил около половины легионов, объединив оставшиеся в постоянную военную силу, ставшую ядром ранней императорской армии.

5-й легион был отправлен в Македонию в 30 году до н. э., откуда, вероятно, и получил название «Македонский». Легион оставался там до 6 г. р. э., когда его отправили охранять Эск на реке Дунай в римской Моэзии (регион между Нижним Дунаем и Балканскими горами).

Эск являлся важной военной базой в составе Дунайского лимеса. Легион удерживал крепость для защиты границы, а некоторые когорты участвовали в Парфянской войне Нерона 58-63 гг. е. в Армении и Александрии в Египте.

С началом Первой Иудейской войны в 66 г. н. э., которую также называют Великим восстанием, Нерон отправил генерала Тита Флавия Веспасиана (будущего императора Веспасиана) подавить восстание. Войска Веспасиана состояли из 10-го легиона Протока (X Fretensis) и 5-го Македонского легиона, позже к ним присоединился его сын Тит, командовавший 15-м легионом Аполлона (XV Apollinaris), а также армиями нескольких местных союзников.

Во время кампании 5-й Македонский легион отличился в Галилее при освобождении города Сепфорис, а также при штурме главной святыни самаритян на горе Геризим.

Основная часть римских сил достигла Иерусалима в 70 г. н. э., взяв город в осаду на четыре месяца. После нескольких сражений весь город и Второй Храм были разрушены, о чем историк Иосиф Флавий писал: «Иерусалим… был настолько тщательно уравнен с землей, что не осталось ничего, что могло бы когда-нибудь убедить посетителей, что он когда-то был местом проживание».

После провозглашения Веспасиана императором и окончания войны за его сына Тита легион вернулся на свою базу в Эск в 71 году.

Там он оставался до нападения даков на провинцию Мезия, после чего македонский легион был отправлен в поход против даков и участвовал в битве при Таппах. Легион продолжал воевать при правлении императора Траяна в 101-106 годах нашей эры. В это время одним из трибунов легиона являлся будущий римский император Адриан.

После завершения Дакийской кампании Македонский легион был переведен в 107 г. р. е. к северо-востоку Мезии к Троэсмису, еще одной римской легионерской крепости, расположенной на пограничной части Мезии, для защиты от нападений племен роксоланов.

Во время правления Адриана легион был отправлен на подавление восстания Бар-Кохба в 132-136 гг. н. э., кампания, которую римляне называли «Еврейской экспедицией». Римские силы состояли из шести полных легионов, включая Македонский легион, в дополнение к вспомогательным подразделениям и элементам еще шести легионов.

Восстание Бар-Кохбы привело к значительному истреблению иудейских общин. По данным римского историка и сенатора Кассия Дио, 580 тысяч евреев погибли в войне, а еще больше умерли от голода и болезней.

Во второй половине 2 века нашей эры границы Римской империи оказались под угрозой, когда германцы Маркоманны вступили в конфедерацию с квадами, вандалами и сарматами.

По словам римского историка Евтропия, войска императора Марка Аврелия (в состав которых входил Македонский легион) три года воевали против Маркоманской конфедерации, продолжавшейся до смерти Аврелия в 180 году. Маркоманские войны не имели большого успеха, но обеспечили сохранение Дуная как границы империи вплоть до падения Западной Римской империи.

Преемник Аврелия, император Коммод, присвоил Македонскому легиону титул Pia Constans ("Верный и надежный") или Pia Fidelis ("Верный и преданный") в 185 или 187 году после разгрома армии наемников, нанятых восставшими рабочими золотых рудников в провине.

Большую часть 3 века нашей эры легион базировался в Потайсе, проведя несколько войн против дакийского племени карпов, где император Валериан также присвоил легиону титул Pia III Fidelis III («Трижды благочестивый и верный»).

Последующие титулы были присвоены императором Галлиеном, давшим легиону титул VII Pia VII Fidelis, причем 4, 5 и 6 титулы были присвоены, вероятно, когда легион использовался в качестве мобильного кавалерийского подразделения против узурпаторов Ингенуя и Регалияна.

В 274 году н. э. Македонский легион был переведен обратно в Эск и построил вторую легионерскую крепость под названием Эск II. Кавалерийские подразделения были отделены от легиона и отправлены в поход в Месопотамию против империи Сасанидов в 296 году.

Легион при Эску был превращен в комитат, полевую армию Поздней Римской империи, где он остался для охраны границы, поскольку Западная Римская империя распалась раньше, чем они.

В 411 г. р. э. войско гуннов захватило Эск и разрушило город. Византийский император Юстиниан I отстроил город и восстановил систему обороны Дуная, но в конце 6 века после вторжения аваров она была заброшена.

Последние годы существования легиона упоминаются в «Notitia Dignitatum», документе поздней Римской империи, подробно описывающем административную организацию Западной и Восточной Римской империи.

В Notitia Dignitatum упоминается, что отдельные отряды кавалерии 5-го легиона находились в составе Восточной полевой армии и в Египте, где они находились до вхождения в состав византийской армии.

О последних остатках Македонского легиона упоминается в надписях, датируемых 635 или 636 годом нашей эры. В надписях описывается, что легион укреплял оборону Гелиополя, римского города в Ливане, упавшего перед захватническими силами Рашидунского халифата.

Что произошло с 5-м легионом – неизвестно. Можно лишь предположить, что остальные отряды были разгромлены во время арабских вторжений в Левант и Египет, однако, что поражает, так это долговечное наследие одного из последних легионов Римской империи.

Македонский легион просуществовал около 680 лет с 43 до н. е. до примерно 636 года н. э., то есть всю историю Римской империи от классической эпохи до средневековья.

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