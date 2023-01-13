NYT: Запад передает оружие ВСУ для контрнаступления 1 13.01.2023, 16:21

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иллюстрационное фото

Барьеры в предоставлении Украине вооружения падают один за другим.

Запад прислал множество вооружений, которые когда-то считались слишком провокационными. Похоже, следующими будут танки. В связи с ожидаемым новым наступлением российской армии официальные лица видят острую необходимость изменить баланс, пишет New York Times.

Недавние заявления и действия США и европейских стран относительно поставок «Патриотов» и танков, свидетельствуют о том, что Запад уже начал готовить Украину к отражению возможного нового наступления России зимой или весной и будущих контратак ВСУ.

«Украина намерена продолжить свое собственное военное наступление либо зимой, либо после «грязной» поры весной. Россия также сообщает о весеннем наступлении, сказал высокопоставленный представитель западной разведки, и Украина «не хочет, чтобы они перевели дыхание» между нынешней ситуацией и началом нового усиленного раунда боевых действий», - пишет издание.

За последние несколько недель один за другим падали барьеры в предоставлении Украине вооружения, начиная с соглашения Соединенных Штатов о поставке системы ПВО Patriot . За этим последовало обещание Германии предоставить ракетную батарею Patriot, а Франция, Германия и Соединенные Штаты впервые пообещали отправить боевые бронированные машины на поля сражений Украины.

Издание заявляет, что теперь выглядит вероятным и то, что Украина получит от партнеров современные танки, «особенно после того, как украинские военные достигли неожиданных успехов и выстояли против изнурительных штурмов россиян».

Эксперты отметили продолжительные бои за Бахмут и прилегающие территории, которые россияне пытаются захватить месяцами, неся большие потери, но не достигая значительных успехов, и недавние особенно жестокие бои в соседнем городе Соледаре.

Украина неоднократно заявляла, что бронетехника будет играть ключевую роль в боях за контроль над городами и поселками в восточных областях, граничащих с Россией, за которые идут ожесточенные бои. А главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал, что для того, чтобы изменить ситуацию на фронте, Украине нужно около 300 западных танков и около 600 западных боевых бронированных машин.

«С начала войны почти год назад Запад сопротивлялся предоставлению Украине мощнейшего вооружения, опасаясь, что это приведет к прямому конфликту НАТО с Россией. Но, видя решимость Украины сопротивляться, малую перспективу мирных переговоров в ближайшем будущем и патовую ситуацию на поле боя, союзники по НАТО уступают», – подытожили в NYT.

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