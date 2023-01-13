Белоруска получила от знакомого 50 долларов, но они оказались фальшивыми 1 13.01.2023, 16:44

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Чем закончилась история.

Жительница Лиды обратилась в одно из отделений банка и предъявила к обмену купюру достоинством 50 долларов США. Сотрудник банка усомнился в подлинности денежного билета и сообщил в милицию, сообщает пресс-служба Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси.

В ходе беседы с милиционерами девушка рассказала, что поддельный денежный знак получила от своего знакомого. Купюру изъяли и направили в Лидский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз для проведения судебной технической экспертизы документов.

Согласно выводам судебного эксперта, денежный билет Федеральной резервной системы США номиналом 50 долларов изготовлен не предприятием, осуществляющим производство продукции данного вида.

Как ранее писал сайт Charter97.org, стодолларовая купюра – лидер среди поддельных денежных билетов. Значительно реже подделывают 100 евро, иногда – 50 евро.

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