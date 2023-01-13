ВСУ смогли оттеснить оккупантов из части населенных пунктов под Соледаром
- 13.01.2023, 16:48
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Украинский военный призвал не верить заявлениям российской пропаганды
ВСУ в пятницу, 13 января, смогли оттеснить российских оккупантов из части населенных пунктов под Соледаром в Донецкой области.
Об этом сообщил военный ВСУ с позывным «Мадяр» в Telegram.
Боец ВСУ призвал не верить заявлениям российской пропаганды о взятии Соледара и о том, что оккупанты якобы оттеснили ВСУ на «неопределенное расстояние» от города.
Украинский военный подчеркнул, что в городе продолжаются ожесточенные бои и Соледар продолжают штурмовать боевики ЧВК «Вагнера».