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ВСУ смогли оттеснить оккупантов из части населенных пунктов под Соледаром

  • 13.01.2023, 16:48
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ВСУ смогли оттеснить оккупантов из части населенных пунктов под Соледаром

Украинский военный призвал не верить заявлениям российской пропаганды

ВСУ в пятницу, 13 января, смогли оттеснить российских оккупантов из части населенных пунктов под Соледаром в Донецкой области.

Об этом сообщил военный ВСУ с позывным «Мадяр» в Telegram.

Боец ВСУ призвал не верить заявлениям российской пропаганды о взятии Соледара и о том, что оккупанты якобы оттеснили ВСУ на «неопределенное расстояние» от города.

Украинский военный подчеркнул, что в городе продолжаются ожесточенные бои и Соледар продолжают штурмовать боевики ЧВК «Вагнера».

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