Журналист-расследователь: Чиж не поделился, теперь его пытаются прижучить 2 13.01.2023, 16:51

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Юрий Чиж

Как приближенный к Лукашенко бизнесмен превратился в сбитого летчика.

Начался суд над Юрием Чижом. Журналист-расследователь Алесь Ярошевич вспомнил, как развивались уголовные дела против бизнесмена.

— Чиж уже сбитый летчик на самом деле, – сказал журналист в эфире программы «Обычное утро. – Когда-то он действительно был очень приближенным к Лукашенко бизнесменом, но потерял доверие где-то в 2016 году, когда его первый раз задержали. С тех пор пошла нескончаемая череда задержаний и уголовных дел.

Вчера в Минске начался судебный процесс, который сразу же сделали закрытым. Генпрокурор сказал, что в материалах дела содержатся документы под грифом «для служебного пользования». Возможно, там есть какие-то решения Лукашенко или правительства в отношении компаний Чижа, и власти не хотят их светить.

Судья удовлетворил просьбу генпрокурора, а Чиж, по сути, не возражал. Поэтому мы сейчас не знаем, что происходит в этом суде, кроме того, что его обвиняют в мошенничестве и легализации средств, полученных преступных путем, то есть по сути в отмывании денег.

Ярошевич вспоминает, что Чиж вышел из СИЗО в сенбре прошлого года, отсидев там полтора года. До этого он задерживался в 2016 года, тогда он провел в СИЗО полгода.

— И опять попал в немилость. Больше, конечно, известно о его первом задержании в 2016 году. Тогда это дело активно комментировал Комитет государственной безопасности. Они даже рассказали историю, как пытались задержать Юрия Чижа, а он на своем автомобиле на скорости 220 км/ч несся к европейской границе, но с помощью плана-перехвата его удалось задержать.

Тогда были и подробности уголовного дела, говорили, что Чиж уклонялся от уплаты налогов в особо крупном размере. В России была создана фирма, у которой был один работник, он же генеральный директор, эта фирма получила право на пользование товарным знаком «Трайпл». Белорусский «Трайпл» ежегодно отчислял крупные суммы денег этой российской фирме за пользование этим товарным знаком. То есть по сути выводил деньги из Беларуси.

Эта информация, видимо, дошла до Лукашенко и он дал добро на задержание Чижа. Даже комментировал это дело: мол, как так, человек, который был со мной на неформальных мероприятиях, занимается таким. Тогда условием освобождения Юрия Чижа было выплатить насчитанный ущерб в больше, чем десять миллионов долларов и написать прошение о помиловании. Когда он написал прошение, его отпустили.

Ярошевич отметил: люди, которые были в курсе уголовного дела, рассказывали, что Чиж не выплатил всю сумму ущерба.

— Ему составили график платежей, он потихоньку рассчитывался, но не до конца. Видимо, это разозлило белорусские власти и тогда его задержали снова, уже в 2021 году. И тогда он уже провел в СИЗО полтора года, также написав прошение о помиловании и выплатив ущерб. За это время его бизнес-империя, которую он построил с поддержкой Лукашенко, начала просто рассыпаться. Она еще не до конца развалилась, но он уже утратил свое влияние, величие и могущество.

Журналист также отмечает: то, что происходит с уголовным делом в отношении Юрия Чижа, можно только догадываться.

— Конечно, не раз ходила информация, что в самые тучные годы, когда Чиж имел доступ к нефтяному крану, он заработал много денег и вывел за границу где-то миллиард долларов и, собственно, не поделился этими деньгами. Поэтому его пытаются прижучить, найти как-то эти деньги, — заключает Алесь Ярошевич.

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